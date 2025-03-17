AstraZeneca приобретет EsoBiotec за 1 млрд долларов: что известно о сделке

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca в понедельник, 17 марта, заявила, что купит бельгийскую биотехнологическую компанию EsoBiotec. Соглашение было оценено в сумму до 1 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам представителей AstraZeneca, платформа Engineered NanoBody Lentiviral, принадлежащая компании EsoBiotec, имеет потенциал для трансформации клеточной терапии, наделив иммунную систему возможностью атаковать рак. Она использует целевые вирусы для создания иммунных клеток непосредственно в организме человека и может позволить проводить лечение в считанные минуты, а не несколько недель, как это обычно бывает сейчас.

AstraZeneca выкупит все имеющиеся в обращении акции EsoBiotec на безналичной основе. Фармгигант выплатит 425 миллионов долларов авансом и может потратить еще до 575 миллионов долларов на этапе разработки и нормативного соответствия сделки и выполнения нормативных требований. EsoBiotec станет дочерней компанией AstraZeneca и сохранит сделки в Бельгии.

Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2025 года и это не повлияет на финансовые прогнозы AstraZeneca на 2025 год. Кроме того, компания заключила лицензионное соглашение на несколько онкологических активов компании Alteogen Inc.

Что известно о AstraZeneca?

Компания AstraZeneca Plc была образована в 1999 году. путём слияния шведской Astra AB и британской Zeneca Ltd. Препараты, выпускаемые компанией, продаются в более чем 100 странах мира, количество сотрудников превышает 57 тыс. лиц. Производственные мощности AstraZeneca расположены в 20 странах. Объем продаж по итогам 2012 г. составила почти 28 млрд дол.

Фармкампания разрабатывает, производит и реализует фармацевтические препараты для лечения расстройств желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых, неврологических и психических заболеваний, противораковых препаратов и другие.

14 июня 2020 года со времени пандемии COVID -19 , Германия, Франция, Италия и Нидерланды подписали соглашение с AstraZeneca на закупку 300 млн доз вакцин от коронавируса.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект поможет компании AstraZeneca в разработке лекарства против рака . Сумма сделки составляет 247 млн. долларов.