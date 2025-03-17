AstraZeneca придбає EsoBiotec за 1 млрд доларів: що відомо про угоду

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca в понеділок, 17 березня, заявила, що купить бельгійську біотехнологічну компанію EsoBiotec. Угоду оцінили у суму до 1 мільярда доларів.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами представників AstraZeneca, платформа Engineered NanoBody Lentiviral, яка належить компанії EsoBiotec, має потенціал для трансформації клітинної терапії, наділивши імунну систему можливістю атакувати рак. Вона використовує цільові віруси для створення імунних клітин безпосередньо в організмі людини і може дозволити проводити лікування за лічені хвилини, а не кілька тижнів, як це зазвичай буває зараз.

AstraZeneca викупить усі наявні в обігу акції EsoBiotec на безготівковій основі. Фармгігант виплатить 425 мільйонів доларів авансом і може витратити ще до 575 мільйонів доларів на етапі розробки та нормативної відповідності угоди та виконання нормативних вимог. EsoBiotec стане дочірньою компанією AstraZeneca і збереже операції у Бельгії.

Очікується, що операцію буде закрито у другому кварталі 2025 року і це не вплине на фінансові прогнози AstraZeneca на 2025 рік. Крім того, компанія уклала ліцензійну угоду на кілька онкологічних активів компанії Alteogen Inc.

Що відомо про AstraZeneca?

Компанія AstraZeneca Plc була утворена в 1999 р. шляхом злиття шведської Astra AB та британської Zeneca Ltd. Препарати, що випускаються компанією, продаються більш ніж у 100 країнах світу, кількість співробітників перевищує 57 тис. осіб. Виробничі потужності AstraZeneca розташовані у 20 країнах. Обсяг продажів за підсумками 2012 р. склав майже 28 млрд дол.

Фармкампанія розробляє, виробляє і реалізує фармацевтичні препарати для лікування розладів шлунково-кишкового тракту, серцево-судинних, неврологічних і психічних захворювань, протиракові препарати й інші.

14 червня 2020 року від час пандемії COVID-19, Німеччина, Франція, Італія і Нідерланди підписали угоду з "AstraZeneca" на закупівлю 300 млн доз вакцин від коронавірусу.

Раніше повідомлялося,що штучний інтелект допоможе компанії AstraZeneca в розробці ліків проти раку. Сума угоди становить 247 млн доларів.