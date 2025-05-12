AstraZeneca втратила звання найдорожчої компанії Великої Британії

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca втратила звання найдорожчої компанії Великобританії. Її ринкова капіталізація знизилася до 203 млрд доларів. Це сталося на тлі заяви президента США Дональда Трампа про зниження цін на ліки призвели до падіння акцій фармацевтичних гігантів по всьому світу.

Про це повідомляє Вloomberg.

Акції AstraZeneca впали на 5,8%, внаслідок чого ринкова капіталізація AstraZeneca знизилася приблизно до 154 млрд фунтів стерлінгів (203 млрд доларів США) і виявилася нижчою за 156 млрд фунтів стерлінгів британського міжнародного комерційного банку HSBC.

Акції європейських виробників ліків постраждали останніми тижнями, оскільки Трамп також планує запровадити мита на імпорт фармацевтичної продукції. Генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріо минулого місяця попередив, що торговельні мита — не найкращий спосіб управління фармацевтичною продукцією.

Тим часом HSBC, один з найбільших фінансових конгломератів світу, заявив, що не очікує, що тарифи вплинуть на її бізнес. Минулого місяця бвнк представив новий викуп акцій для акціонерів, незважаючи на геополітичну невизначеність, яка здійснює тиск на світову економіку та ринки.

Нагадаємо, 17 березня AstraZeneca заявила, що купить бельгійську біотехнологічну компанію EsoBiotec. Угоду оцінили у суму до 1 мільярда доларів.