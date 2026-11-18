Атаки украинских беспилотников с конца октября сократили совокупные объемы первичной переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах на 45%. Удары нарушили или полностью остановили работу 15 из 35 крупнейших НПЗ России, тогда как в середине прошлой недели таких предприятий было девять.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

По оценкам отраслевых источников агентства, в результате почти ежедневных атак в течение последних двадцати дней суточные объемы переработки сырой нефти в России упали до около 400 тысяч метрических тонн, или около 3 миллионов баррелей в сутки, по сравнению с более чем 700 тысячами тонн в конце октября.

Общая номинальная мощность пораженных с конца октября предприятий составляет около 500 тысяч тонн в сутки, что соответствует примерно 54% всей первичной нефтеперерабатывающей мощности страны, которая оценивается в 930 тысяч тонн в сутки.

В то же время из-за постепенного снижения загруженности заводов средний показатель переработки в ноябре остается на уровне более 500 тысяч тонн в сутки, что на 5–10% ниже показателей сентября и октября.

Среди ключевых объектов, которые получили повреждения, собеседники называют заводы в Рязани, Ярославле, Киришах и Поволжье, что уже усилило внутренний дефицит горючего в отдельных регионах РФ, ограничило экспортные возможности после ударов по портам и может усложнить выполнение договоренностей по экспорту дизельного горючего в США.

Напомним, ранее сообщалось, что в России растет количество регионов с ограничениями на продажу горючего из-за последствий ударов по НПЗ. Пензенская область стала тринадцатым регионом РФ, где в ноябре ввели лимиты на АЗС, разрешив покупать на одно транспортное средство не более 50 литров бензина или 200 литров другого вида горючего.