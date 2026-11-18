Атаки українських безпілотників із кінця жовтня скоротили сукупні обсяги первинної переробки нафти на російських нафтопереробних заводах на 45%. Наразі удари порушили або повністю зупинили роботу 15 із 35 найбільших НПЗ Росії, тоді як у середині минулого тижня таких підприємств було дев'ять.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

За оцінками галузевих джерел агентства, унаслідок майже щоденних атак протягом останніх двадцяти днів добові обсяги переробки сирої нафти в Росії впали до близько 400 тисяч метричних тонн, або приблизно 3 мільйонів барелів на добу, порівняно з понад 700 тисячами тонн наприкінці жовтня.

Загальна номінальна потужність уражених із кінця жовтня підприємств становить близько 500 тисяч тонн на добу, що відповідає приблизно 54% від усієї первинної нафтопереробної потужності країни, яка оцінюється у 930 тисяч тонн на добу.

Водночас через поступове зниження завантаженості заводів середній показник переробки в листопаді залишається на рівні понад 500 тисяч тонн на добу, що на 5–10% нижче за показники вересня та жовтня.

Серед ключових об'єктів, що зазнали пошкоджень, співрозмовники називають заводи в Рязані, Ярославлі, Кіришах та Поволжі, що вже посилило внутрішній дефіцит пального в окремих регіонах РФ, обмежило експортні можливості після ударів по портах і може ускладнити виконання домовленостей щодо експорту дизельного пального до США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії зростає кількість регіонів із обмеженнями на продаж пального через наслідки ударів по НПЗ. Пензенська область стала тринадцятим регіоном РФ, де в листопаді запровадили ліміти на АЗС, дозволивши купувати на один транспортний засіб не більше 50 літрів бензину або 200 літрів іншого виду пального.