Аудит игорного бизнеса: государство недополучило более 3,4 млрд грн из-за пробелов в контроле

По результатам аудита игорного бизнеса государство недополучило более 3,4 миллиарда гривен из-за слабого контроля над лицензированием и налогообложением. Потери из-за аннулированных лицензий без оплаты составили 1,3 млрд грн, из-за пребывания операторов на упрощенной системе налогообложения — еще 1,9 млрд, а также 220 млн грн из-за невыдания лицензий лотерейным операторам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет Счетной палаты.

За четыре года количество лицензируемых операторов выросло до 88, а совокупные доходы бизнеса – с 3 до 142 миллиардов гривен. В то же время, объем уплаченных налогов вырос с 200 миллионов до 17 миллиардов гривен. Однако, как показал аудит, эти финансовые показатели не сопровождаются надлежащим государственным надзором.

В частности, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) так и не внедрила государственную онлайн-систему мониторинга, не создала реестры организаторов игорного бизнеса, не обеспечила контроль за оборотом средств и не провела должное количество проверок. Из-за неспособности взыскать аннулированные лицензионные платежи в 2023 году государственный бюджет потерял 1,3 миллиарда гривен.

Отдельно аудит зафиксировал, что законодательно установленная возможность пребывания субъектов игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения в 2022-2023 годах (по ставке 2%) привела к потере бюджетом 1,9 млрд. гривен.

Аудиторы также отметили серьезные налоговые потери: 50% игорных компаний в 2023–2024 годах декларировали убытки, тогда как разногласия в отчетности по выигрышам в налоге на прибыль и НДФЛ свидетельствуют о возможных схемах уклонения от налогообложения. Эффективность налогового контроля признана неудовлетворительной: из доначисленных сумм реально уплачено только 0,9%, а 94% решений отменено судами.

Отдельное внимание в отчете уделено лотерейному сегменту. Из-за неутвержденных лицензионных условий КРАИЛ с 2020 года не выдала ни одной лицензии на лотерейную деятельность, что привело к потере более 220 миллионов гривен доходов в бюджет.

Аудит также зафиксировал неэффективность борьбы с нелегальным сегментом игорного рынка: из 512 требований по блокированию незаконных онлайн-казино выполнено всего 29%, а из 35,7 миллионов гривен штрафов уплачено только 20%. После августа 2024 новые штрафы не налагались вообще.

На фоне этого наблюдается стремительный рост числа игроков: с 16 тысяч в 2021 году до 640 тысяч в 2024 году. При этом у государства до сих пор нет достоверных данных по масштабам игровой зависимости (лудомании), не заказывало никаких исследований по ее влиянию, а следовательно — не сформировало соответствующую политику защиты граждан.

Добавим, по состоянию на 8 июля этого года в Украине было закрыто 133 нелегальных онлайн-казино во исполнение распоряжения Госспецсвязи, которые имели от 3 до 5 млрд грн нелегального оборота ежеквартально.