Аудит грального бізнесу: держава недоотримала понад 3,4 млрд грн через прогалини в контролі

За результатами аудиту грального бізнесу держава недоотримала понад 3,4 мільярда гривень через слабкий контроль над ліцензуванням та оподаткуванням. Втрати через анульовані ліцензії без оплати склали 1,3 млрд грн, через перебування операторів на спрощеній системі оподаткування — ще 1,9 млрд, а також 220 млн грн через невидання ліцензій лотерейним операторам.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на звіт Рахункової палати.

За чотири роки кількість ліцензованих операторів зросла до 88, а сукупні доходи бізнесу – зі 3 до 142 мільярдів гривень. Водночас обсяг сплачених податків зріс із 200 мільйонів до 17 мільярдів гривень. Однак, як виявив аудит, ці фінансові показники не супроводжуються належним державним наглядом.

Зокрема, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) так і не впровадила державну онлайн-систему моніторингу, не створила реєстрів організаторів грального бізнесу, не забезпечила контроль за обігом коштів та не провела належної кількості перевірок. Через нездатність стягнути анульовані ліцензійні платежі у 2023 році державний бюджет втратив 1,3 мільярда гривень.

Окремо аудит зафіксував, що законодавчо встановлена можливість перебування суб’єктів грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування у 2022–2023 роках (за ставкою 2 %) призвела до втрати бюджетом 1,9 млрд гривень.

Аудитори також вказали на серйозні податкові втрати: 50% гральних компаній у 2023–2024 роках декларували збитки, тоді як розбіжності у звітності щодо виграшів у податку на прибуток та ПДФО свідчать про можливі схеми ухилення від оподаткування. Ефективність податкового контролю визнано незадовільною: з донарахованих сум реально сплачено лише 0,9%, а 94% рішень скасовано судами.

Окрема увага у звіті приділена лотерейному сегменту. Через незатверджені ліцензійні умови КРАІЛ з 2020 року не видала жодної ліцензії на лотерейну діяльність, що призвело до втрати понад 220 мільйонів гривень доходів до бюджету.

Аудит також зафіксував неефективність боротьби з нелегальним сегментом грального ринку: із 512 вимог щодо блокування незаконних онлайн-казино виконано лише 29%, а з 35,7 мільйона гривень штрафів сплачено тільки 20%. Після серпня 2024 року нові штрафи не накладалися взагалі.

На тлі цього спостерігається стрімке зростання кількості гравців: з 16 тисяч у 2021 році до 640 тисяч у 2024-му. При цьому держава досі не має достовірних даних щодо масштабів ігрової залежності (лудоманії), не замовляла жодних досліджень щодо її впливу, а отже — не сформувала відповідної політики захисту громадян.

Додамо, станом на 8 липня цього року в Україні було закрито 133 нелегальних онлайн-казино на виконання розпорядження Держспецзв'язку, які мали від 3 до 5 млрд грн нелегального обороту щоквартально.