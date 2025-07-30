АЗС увеличили налоговые отчисления на 27% несмотря на падение объемов реализации топлива

В первом полугодии 2025 года 48 сетей автозаправочных станций уплатили в государственный бюджет 6,6 млрд грн налогов. Это на 1,4 млрд грн или 26,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

Основную долю отчислений сформировали:

налог на добавленную стоимость - 2,6 млрд грн (+13%),

налог на доходы физлиц и военный сбор - 1,6 млрд грн (+45,5%),

налог на прибыль - 1,4 млрд грн (+40%),

акциз - 0,6 млрд грн (+20%).

Уровень уплаты НДС в сетях АЗС вырос с 0,78% до 1,16%, что свидетельствует о дальнейшей детенизации топливного рынка и росте его прозрачности.

Несмотря на это, по данным регистраторов расчетных операций, объемы реализации горючего за январь-июнь сократились на 7% - до 3,6 млрд литров. В то же время общая выручка из-за РРО выросла на 0,9% и составила 182,8 млрд грн.

В июне 2025 года рынок автозаправочных станций продемонстрировал признаки стабилизации: количество действующих лицензий, по которым уплачиваются авансовые платежи по налогу на прибыль и налогу с доходов физических лиц, возросло до 5083.