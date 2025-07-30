АЗС збільшили податкові відрахування на 27% попри падіння обсягів реалізації пального

У першому півріччі 2025 року 48 мереж автозаправних станцій сплатили до державного бюджету 6,6 млрд грн податків. Це на 1,4 млрд грн або 26,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Основну частку відрахувань сформували:

податок на додану вартість — 2,6 млрд грн (+13%),

податок на доходи фізосіб та військовий збір — 1,6 млрд грн (+45,5%),

податок на прибуток — 1,4 млрд грн (+40%),

акциз — 0,6 млрд грн (+20%).

Рівень сплати ПДВ у мережах АЗС виріс із 0,78% до 1,16%, що свідчить про подальшу детінізацію паливного ринку та зростання його прозорості.

Попри це, за даними реєстраторів розрахункових операцій, обсяги реалізації пального за січень–червень скоротилися на 7% — до 3,6 млрд літрів. Водночас загальний виторг через РРО виріс на 0,9% і склав 182,8 млрд грн.

Додамо, у червні 2025 року ринок автозаправних станцій продемонстрував ознаки стабілізації: кількість діючих ліцензій, за якими сплачуються авансові платежі з податку на прибуток та податку з доходів фізичних осіб, зросла до 5083.