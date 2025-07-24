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Ринок пального виходить із тіні: понад 5 тисяч АЗС повернулись до сплати податків

АЗС
Ринок пального виходить із тіні / Depositphotos

У червні 2025 року ринок автозаправних станцій продемонстрував ознаки стабілізації: кількість діючих ліцензій, за якими сплачуються авансові платежі з податку на прибуток та податку з доходів фізичних осіб, зросла до 5083. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на голову парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Це перше зростання з початку року, яке свідчить про позитивні зміни у галузі.

Протягом січня–червня 2025 року юридичні особи сплатили 1,62 млрд грн авансових внесків із податку на прибуток, з яких 262,8 млн грн припадає на червень. Фізичні особи-підприємці сплатили загалом 84,2 млн грн податку з доходів фізичних осіб, у червні — 13,75 млн грн.

Фото 2 — Ринок пального виходить із тіні: понад 5 тисяч АЗС повернулись до сплати податків

Втім, за перше півріччя року податкові органи анулювали 499 ліцензій у 322 суб’єктів за несплату авансових внесків. У червні скасовано 68 ліцензій — 8 у ФОП (3,1%) і 60 у юридичних осіб (1,2% від загальної кількості).

Серед причин анулювання — припинення роботи окремих АЗС через збитковість, закриття мереж у попередні місяці, вихід із тіньового сегмента ринку, а також неможливість провадити діяльність на окупованих територіях або в зонах бойових дій.

Повернення до зростання кількості ліцензій та збереження податкових надходжень фахівці розцінюють як ознаку оздоровлення паливного ринку та посилення фіскальної дисципліни.

Додамо, в Україні виявили 428 нелегальних АЗС, майже 60% усіх нелегальних автозаправних станцій в Україні зосереджені у Львівській, Одеській, Київській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

Автор:
Тетяна Гойденко