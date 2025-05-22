В Україні виявили 428 нелегальних АЗС: більш як половина сконцентрована у п’яти регіонах

Майже 60% усіх нелегальних автозаправних станцій в Україні зосереджені у Львівській, Одеській, Київській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані інтерактивної мапи PerevirAZS.info, створеної Нафтогазовою Асоціацією України (НАУ).

Загальна кількість АЗС із ознаками незаконної діяльності по всій країні сягнула 428 об’єктів.

Найбільше таких станцій зафіксовано у Львівській області — 87, що становить 20% від загальної кількості. Далі йдуть Одеська область — 47 АЗС (11%), Київська область разом із Києвом — 44 (10%), Івано-Франківська — 34 (8%) та Дніпропетровська — 29 (7%). Таким чином, лише в п’яти регіонах зосереджено понад 56% усіх виявлених нелегальних заправок.

Решту позицій займають Черкаська (25), Рівненська (23), Миколаївська (22), Харківська (21), Чернівецька (19), Хмельницька (16), Вінницька (14), Кіровоградська (13), Тернопільська (10), Житомирська (8), Полтавська (5), Закарпатська (5), Чернігівська (4), Волинська (2) області. У Запорізькій та Херсонській областях нелегальних АЗС не виявлено.

НАУ наголошує, що попри постійні зусилля з боку держави, проблема незаконної торгівлі паливом залишається гострою. Подібна діяльність не тільки підриває економіку та створює нерівні умови для легального бізнесу, а й несе реальну загрозу для безпеки людей та інфраструктури.

Президент НАУ Ярослав Старовойтенко заявив, що легальні оператори паливного ринку працюють у надскладних умовах, особливо під час повномасштабної війни. Їхні об’єкти регулярно потрапляють під удари ракет і дронів, однак компанії продовжують стабільно забезпечувати українців пальним, зокрема в прифронтових регіонах, сплачують усі податки та підтримують сили оборони.

Натомість тіньові гравці уникають оподаткування, порушують трудове законодавство та реалізують пальне сумнівної якості. За словами Старовойтенка, така практика дозволяє продавати паливо за заниженими цінами — іноді навіть нижче за собівартість — що спотворює ринок і шкодить економіці в цілому.

Нафтогазова Асоціація вже передала до Державної податкової служби інформацію щодо розташування АЗС з ознаками порушення законодавства. У НАУ наголошують: нелегальні заправки мають або пройти легалізацію, або припинити роботу. Це не лише забезпечить справедливу конкуренцію, а й допоможе поповнити державний бюджет — зокрема для фінансування потреб оборони країни.

Зауважимо, що минулого року кількість нелегальних АЗС становила 419.