В Украине обнаружили 428 нелегальных АЗС: более половины сконцентрировано в пяти регионах

Около 60% всех нелегальных автозаправочных станций в Украине сосредоточены во Львовской, Одесской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные интерактивной карты PerevirAZS.info, созданной Нефтегазовой Ассоциацией Украины (НАУ).

Общее количество АЗС с признаками незаконной деятельности по всей стране составило 428 объектов.

Больше таких станций зафиксировано во Львовской области — 87, что составляет 20% от общего количества. заправок.

Остальные позиции занимают Черкасская (25), Ровенская (23), Николаевская (22), Харьковская (21), Черновицкая (19), Хмельницкая (16), Винницкая (14), Кировоградская (13), Тернопольская (10), Житомирская (8), Полтавская (5), Закарпатская (5), Черниговская (4), Волынская (2) области.

НАУ отмечает, что, несмотря на постоянные усилия со стороны государства, проблема незаконной торговли топливом остается острой. Подобная деятельность не только подрывает экономику и создает неравные условия для легального бизнеса, но и несет реальную угрозу безопасности людей и инфраструктуры.

Президент НАУ Ярослав Старовойтенко заявил, что легальные операторы топливного рынка работают в сверхсложных условиях, особенно во время полномасштабной войны. Их объекты регулярно попадают под удары ракет и дронов, однако компании продолжают стабильно снабжать украинцев горючим, в частности в прифронтовых регионах, платят все налоги и поддерживают силы обороны.

Вместо этого теневые игроки избегают налогообложения, нарушают трудовое законодательство и реализуют горючее сомнительного качества. По словам Старовойтенко, такая практика позволяет продавать топливо по заниженным ценам — иногда даже ниже себестоимости — что уродует рынок и вредит экономике в целом.

Нефтегазовая Ассоциация уже передала в Государственную налоговую службу информацию о расположении АЗС с признаками нарушения законодательства. В НАУ отмечают: нелегальные заправки должны либо пройти легализацию, либо прекратить работу. Это не только обеспечит справедливую конкуренцию, но поможет пополнить государственный бюджет — в частности для финансирования потребностей обороны страны.

Заметим, что в прошлом году количество нелегальных АЗС составило 419.