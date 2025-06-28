Роздрібна торгівля пальним виходить з тіні: понад 1,4 млрд грн податків за 5 місяців

Галузь роздрібної торгівлі пальним демонструє позитивні зрушення в напрямку детінізації. У січні–травні 2025 року юридичні особи сплатили понад 1,35 млрд грн авансових внесків з податку на прибуток, а фізичні особи-підприємці — понад 70 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Згідно з даними, у січні–травні 2025 року юридичні особи сплатили 1 358,7 млн грн авансових внесків з податку на прибуток. Лише у травні сума становила 273,3 млн грн — на 7,3 млн більше, ніж у квітні.

Фізичні особи – підприємці (ФОП) за той самий період сплатили 70,5 млн грн авансів з податку на доходи фізичних осіб, у тому числі 14 млн грн у травні.

Додаткові надходження з податку на прибуток від платників, які звітують щоквартально, у І кварталі 2025 року склали 300,45 млн грн. Ще 89,3 млн грн надійшло від платників, які звітують раз на рік.

Разом із позитивною динамікою надходжень триває контрольна робота з боку податкових органів. Зокрема, у січні–травні цього року було анульовано 431 ліцензію на торгівлю пальним у 280 суб’єктів господарювання. У травні скасовано 71 ліцензію, з яких 62 — у юридичних осіб і 9 — у ФОП.

Причини анулювання ліцензій різні: припинення роботи заправок, зокрема з мережевої групи, закриття нерентабельних об’єктів, виведення з ринку АЗС, що використовували нелегальне пальне, а також анулювання ліцензій у районах, де ведуться бойові дії або перебувають під тимчасовою окупацією.

"… практично всі платники сплачують авансовий внесок, в тому числі і ФОП, що свідчить про позитивну тенденцію у наповненні бюджету та зростання відповідальності бізнесу", — зазначив Гетманцев.

Додамо, в Україні виявили 428 нелегальних АЗС, майже 60% усіх нелегальних автозаправних станцій в Україні зосереджені у Львівській, Одеській, Київській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.