Тіньовий ринок пального в Україні скоротився вдвічі: в чому причина

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тіньовий ринок пального зазнав значного скорочення - майже на 50%, що значною мірою пов'язано з руйнуваннями, спричиненими російськими обстрілами.

Про це повідомив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн під час брифінгу в Медіацентрі Україна, пише liga.net.

За словами експерта, це скорочення відбулося не через посилення контролю з боку податкових органів чи зміни в законодавстві, а внаслідок руйнувань, спричинених російськими обстрілами.

"Насправді цей ринок скоротився. Скоротився він через, так би мовити, несподівані фактори – це не є робота податківців, силовиків чи нормативної бази, на жаль, це просто наслідок руйнування цих невеликих виробництв росіянами", – розповів він.

Зокрема, було знищено близько половини міні-нафтопереробних заводів (міні-НПЗ), яких до 2022 року налічувалося приблизно 20.

Куюн навів приклад нещодавнього знищення одного з таких заводів у Полтавській області на початку червня, де від об'єкта не залишилося нічого. Крім того, існуючі міні-НПЗ стикаються з проблемами постачання сировини.

Як результат, частка виробництва на таких заводах зменшилася з 25-30% до менш ніж 10% ринку. Для порівняння, у 2020 році в Україні функціонувало від 24 до 30 міні-НПЗ, які здебільшого розташовувалися поблизу нафтових родовищ у Харківській та Полтавській областях.

Експерт також зазначив, що діяльність багатьох таких заводів часто велася в тіньовому секторі економіки, уникаючи сплати податків. За оцінками, у 2020 році через це держава недоотримувала близько 3,7 млрд грн на рік.

Окрім цього, тіньовий ринок пального в Україні суттєво скоротився через заходи яких вжив уряд для подолання паливної кризи. Про це йдеться в статті Delo.ua “Повернення до старих схем. Як зараз живе тіньовий ринок пального та що чекає на нього після 1 липня”.

Аналітик профільного видання Нафторинок Олександр Сіренко зазначив, що низькі ставки податку на додану вартість на пальне зробили невигідними махінації з торгівлі податковим кредитом, обсяг котрих у 2021 році оцінювався в 10 млрд гривень.

Нагадаємо, з 1 липня 2023 року в Україні відновили податок на додану вартість (ПДВ) на паливо на рівні 20%, як це було до повномасштабного вторгнення. Експерти зазначають, що разом зі зростанням надходжень до бюджету підвищення податків збільшить і ризики ухиляння від сплати податків.

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