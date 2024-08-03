Теневой рынок горючего в Украине сократился вдвое: в чем причина

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, теневой рынок горючего испытал значительное сокращение — почти на 50%, что в значительной степени связано с разрушениями, вызванными российскими обстрелами.

Об этом сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн во время брифинга в Медиацентре Украины, пишет liga.net.

По словам эксперта, это сокращение произошло не из-за усиления контроля со стороны налоговых органов или изменения в законодательстве, а в результате разрушений, вызванных российскими обстрелами.

"На самом деле этот рынок сократился. Сократился он из-за, так сказать, неожиданных факторов – это не работа налоговиков, силовиков или нормативной базы, к сожалению, это просто следствие разрушения этих небольших производств россиянами", – рассказал он.

В частности, было уничтожено около половины мини-нефтеперерабатывающих заводов (мини-НПЗ), которых к 2022 году насчитывалось около 20.

Куюн привел пример недавнего уничтожения одного из таких заводов в Полтавской области в начале июня, где от объекта ничего не осталось. Кроме того, существующие мини-НПЗ сталкиваются с проблемами снабжения сырьем.

Как результат, доля производства на таких заводах уменьшилась с 25-30% до менее 10% рынка. Для сравнения, в 2020 году в Украине функционировало от 24 до 30 мини-НПЗ, в большинстве своем располагавшихся вблизи нефтяных месторождений в Харьковской и Полтавской областях.

Эксперт также отметил, что деятельность многих таких заводов часто велась в теневом секторе экономики, избегая уплаты налогов. По оценкам, в 2020 году из-за этого государство недополучало около 3,7 млрд грн в год.

Кроме того, теневой рынок горючего в Украине существенно сократился из-за мер, которые приняло правительство для преодоления топливного кризиса. Об этом говорится в статье Delo.ua “Возвращение к старым схемам. Как сейчас живет теневой рынок горючего и ожидающий его после 1 июля” .

Аналитик профильного издания Нафторинок Александр Сиренко отметил, что низкие ставки налога на добавленную стоимость на горючее сделали невыгодными махинации по торговле налоговым кредитом, объем которых в 2021 году оценивался в 10 млрд гривен.

Напомним, с 1 июля 2023 года в Украине возобновили налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо на уровне 20%, как это было до полномасштабного вторжения. Эксперты отмечают, что вместе с ростом поступлений в бюджет повышения налогов увеличит и риски уклонения от уплаты налогов .

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