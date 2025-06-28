Розничная торговля горючим исходит из тени: более 1,4 млрд грн налогов за 5 месяцев

Отрасль розничной торговли горючим демонстрирует положительные сдвиги в направлении детенизации. В январе-мае 2025 года юридические лица уплатили более 1,35 млрд грн авансовых взносов по налогу на прибыль, а физические лица-предприниматели — более 70 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

Согласно данным, в январе-мае 2025 года юридические лица уплатили 1 358,7 млн грн авансовых взносов по налогу на прибыль. Только в мае сумма составила 273,3 млн грн — на 7,3 млн больше, чем в апреле.

Физические лица – предприниматели (ФЛП) за тот же период уплатили 70,5 млн грн авансов по налогу на доходы физических лиц, в том числе 14 млн грн в мае.

Дополнительные поступления по налогу на прибыль от ежеквартально отчитывающихся плательщиков в I квартале 2025 года составили 300,45 млн грн. Еще 89,3 млн грн поступило от плательщиков, отчитывающихся раз в год.

Вместе с положительной динамикой поступлений идет контрольная работа со стороны налоговых органов. В частности, в январе-мае этого года была аннулирована 431 лицензия на торговлю горючим у 280 субъектов хозяйствования. В мае отменена 71 лицензия, из которых 62 — у юридических лиц и 9 — у ФЛП.

Причины аннулирования лицензий разные: прекращение работы заправок, в частности, из сетевой группы, закрытие нерентабельных объектов, вывод с рынка АЗС, использовавших нелегальное горючее, а также аннулирование лицензий в районах, где ведутся боевые действия или находятся под временной оккупацией.

"… практически все плательщики платят авансовый взнос, в том числе и ФЛП, что свидетельствует о положительной тенденции в наполнении бюджета и росте ответственности бизнеса", — отметил Гетманцев.

В Украине обнаружили 428 нелегальных АЗС, почти 60% всех нелегальных автозаправочных станций в Украине сосредоточены во Львовской, Одесской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.