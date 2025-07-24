Рынок горючего выходит из тени: более 5 тысяч АЗС вернулись к уплате налогов

В июне 2025 года рынок автозаправочных станций продемонстрировал признаки стабилизации: количество действующих лицензий, по которым уплачиваются авансовые платежи по налогу на прибыль и налогу с доходов физических лиц, возросло до 5083.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на главу парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцева.

Это первый рост с начала года, свидетельствующий о положительных изменениях в отрасли.

В январе-июне 2025 года юридические лица уплатили 1,62 млрд грн авансовых взносов по налогу на прибыль, из которых 262,8 млн грн приходится на июнь. Физические лица-предприниматели уплатили в общей сложности 84,2 млн грн налога с доходов физических лиц, в июне - 13,75 млн грн.

Впрочем, за первое полугодие налоговые органы аннулировали 499 лицензий у 322 субъектов за неуплату авансовых взносов. В июне отменено 68 лицензий - 8 у ФЛП (3,1%) и 60 у юридических лиц (1,2% от общего количества).

Среди причин аннулирования – прекращение работы отдельных АЗС из-за убыточности, закрытия сетей в предыдущие месяцы, выход из теневого сегмента рынка, а также невозможность осуществлять деятельность на оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Возврат к росту количества лицензий и сохранение налоговых поступлений специалисты расценивают как признак оздоровления топливного рынка и усиление фискальной дисциплины.

Добавим, в Украине обнаружили 428 нелегальных АЗС, около 60% всех нелегальных автозаправочных станций в Украине сосредоточены во Львовской, Одесской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.