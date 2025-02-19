БЭБ разоблачило подпольное производство батареек: обыски проходили в четырех областях

Детективы БЭБ в Киевской области разоблачили масштабное производство фальшивых батареек. Подпольные цеха действовали на территории четырех областей. Изъято товарно-материальные ценности на сумму свыше 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

По материалам следствия для изготовления и упаковки поддельной продукции использовалось профессиональное оборудование, однако никаких тестов безопасности не проводилось. Однако никакая проверка безопасности использования своих изделий не проводилась. Поддельный товар распространялся под видом оригинальных оптовых партий через сеть интернет и пункты розничной торговли.

Детективы БЭБ совместно с оперативниками Киберполиции провели обыски по производству, складским и офисным помещениям на территории Киевской, Львовской, Харьковской и Одесской областей.

В ходе обысков изъято:

оборудование для упаковки;

этикетки с логотипами известных брендов;

свыше 37 тыс. поддельных батареек;

значительные объемы сырья;

черновые записи с поличным.

Фото: Бюро экономической безопасности

Изъятая продукция направлена на проведение необходимых судебных экспертиз. Правоохранители установили как организаторов схемы, так и исполнителей преступления, которые непосредственно осуществляли производство батареек.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знаков для товаров и услуг, причинившее большой вред). Расследование продолжается.

В Черновицкой области правоохранители обнаружили подпольную фабрику, производившую более 50 тыс. пачек сигарет каждый день. К незаконному изготовлению подакцизных товаров были привлечены как граждане Украины, так и иностранцы. Подпольная фабрика действовала на территории Черновицкой области, где фигуранты обустроили нежилое помещение и установили промышленную линию по производству сигарет.