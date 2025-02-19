БЕБ викрило підпільне виробництво батарейок: обшуки проходили в чотирьох областях

Детективи БЕБ у Київській області викрили масштабне виробництво фальшивих батарейок. Підпільні цехи діяли на території чотирьох областей. Вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму понад 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

За матеріалами слідства, для виготовлення та пакування підробленої продукції використовувалося професійне обладнання, проте жодних тестів безпеки не проводилося. Однак жодної перевірки безпечності використання своїх виробів не проводили. Підроблений товар розповсюджували під виглядом оригінального оптовими партіями через мережу інтернет та пункти роздрібної торгівлі.

Детективи БЕБ спільно з оперативниками Кіберполіції провели обшуки на виробництві, складських і офісних приміщеннях на території Київської, Львівської, Харківської та Одеської областей.

В ході обшуків вилучено:

обладнання для пакування;

етикетки з логотипами відомих брендів;

понад 37 тис. підроблених батарейок;

значні обсяги сировини;

чорнові записи з доказами злочинної діяльності.

Фото: Бюро економічної безпеки

Вилучену продукцію направлено для проведення необхідних судових експертиз. Наразі правоохоронці встановили як організаторів схеми, так і виконавців злочину, які безпосередньо здійснювали виробництво батарейок.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаків для товарів і послуг, що завдало великої шкоди). Розслідування триває.

У Чернівецькій області правоохоронці виявили підпільну фабрику, що виготовляла більше 50 тис. пачок сигарет щодня. До незаконного виготовлення підакцизних товарів були залучені як громадяни України, так і іноземці. Підпільна фабрика діяла на території Чернівецької області, де фігуранти облаштували нежитлове приміщення та встановили промислову лінію для виробництва сигарет.