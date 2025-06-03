Белгород-Днестровский морской порт подписал меморандум с APM Terminals Poti: почему это важно

Белгород-Днестровский морской порт подписал меморандум с подразделением датской транспортной компании Maersk APM Terminals Poti. По соглашению украинский и грузинский порт в городе Поти соединит новый паромный маршрут.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Оксаны Киктенко, CEO Белгород-Днестровского порта

Это первый меморандум Белгород-Днестровского порта о сотрудничестве в рамках развития международного транспортного коридора — ТМТМ, или Middle Corridor ”, – сообщила она.

По словам Киктенко, компания APM Terminals Poti является владельцем крупнейшего морского порта Грузии Поти.

Два частных морских порта соединит новый паромный маршрут и автомобильно-железнодорожный паромный комплекс, который проектируется новым владельцем украинского порта, с учетом требований по обработке грузов "Среднего коридора" .

Целью меморандума является привлечение грузопотока через "Средний коридор", который пройдет по территории Украины по новому железнодорожному маршруту — Bessarabia Route (Украина-Молдова-Румыния), формирование и развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя портами.

О Белгород-Днестровском морском порту

Белгород-Днестровский морской торговый порт — современный международный частный высокомеханизированный универсальный транспортный узел, специализирующийся на перегрузке лесных, сыпучих, строительных грузов и других генеральных из сухопутных видов транспорта на морские суда и в обратном направлении.

Площадь территории порта — 64,411 га, из которых 21,27 га намыты. Состоит из 59,04 гектаров основной производственной территории порта и 5,371 гектаров территории портового пункта Бугаз, расположенном в поселке Затока. Площадь акватории – 8,4 га. Защитные сооружения – волнозащитная шпора длиной 158 м.

В феврале 2025 года было подписано основное соглашение купли-продажи ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт". В ноябре прошлого года, после многочисленных попыток, 13 аукцион по продаже порта завершился успешно.

Единственным участником торгов стало ООО "Топ-оффер", предложившее 90 млн грн, тогда как стартовая цена составляла 88,98 млн грн.

Напомним, в мае сообщалось о том, что Белгород-Днестровский порт до конца 2025 года планирует осуществлять поставки транзитных грузов из Азии в страны Европейского союза по железной дороге через румынский город Галац, в котором расположен один из крупнейших европейских портов.