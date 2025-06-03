Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,62

+0,09

EUR

47,50

+0,43

Готівковий курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,50

47,30

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Білгород–Дністровський морський порт підписав меморандум з APM Terminals Poti: чому це важливо

пункт Білгород–Дністровського морського порту
Пункт Білгород–Дністровського морського порту у Затоці. / Вікіпедія

Білгород-Дністровський морський порт підписав меморандум з підрозділом данської транспортної компанії Maersk APM Terminals Poti. За угодою український порт та грузинський у місті Поті зʼєднає новий паромний маршрут.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Оксани Кіктенко, CEO Білгород-Дністровського порта

"Це перший меморандум Білгород-Дністровського порту про співпрацю в рамках розвитку міжнародного транспортного коридору - ТМТМ, або Middle Corridor", — повідомила вона.

За словами Кіктенко, компанія APM Terminals Poti є власником найбільшого морського порту Грузії Поті.

Два приватні морські порти зʼєднає новий паромний маршрут та автомобільно-залізничний паромний комплекс, який проектується новим власником українського порту, з врахуванням вимог щодо обробки вантажів "Середнього коридору".

Метою меморандуму є залучення вантажопотоку через "Середній коридор", що пройде територією України новим залізничним маршрутом - Bessarabia Route (Україна-Молдова-Румунія), формування та розвиток взаємовигідної співпраці між двома портами.

Фото 2 — Білгород–Дністровський морський порт підписав меморандум з APM Terminals Poti: чому це важливо

Про Білгород-Дністровський морський порт

Бі́лгород-Дністровський морський торговельний порт — сучасний приватний міжнародний високомеханізований універсальний транспортний вузол, що спеціалізується на перевантаженні лісових, сипучих, будівельних вантажів та інших генеральних з сухопутних видів транспорту на морські судна та у зворотному напрямку.

Площа території порту — 64,411 га, з яких 21,27 га намиті. Складається з 59,04 га основної виробничої території порту та 5,371 га території портового пункту Бугаз, розташованому в селищі Затока. Площа акваторії — 8,4 га. Захисні споруди — хвилезахисна шпора довжиною 158 м.

У лютому 2025 року було підписано основну угоду купівлі-продажу ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". В листопаді минулого року, після численних спроб, 13-й аукціон з продажу порту завершився успішно.

Єдиним учасником торгів стало ТОВ "Топ-оффер", яке запропонувало 90 млн грн, тоді як стартова ціна становила 88,98 млн грн.

Нагадаємо, у травні повідомлялося про те, що Білгород-Дністровський порт до кінця 2025 року планує здійснювати поставки транзитних вантажів з Азії в країни Європейського союзу залізницею через румунське місто Галац, в якому розташований один з найбільших європейських портів.

Автор:
Тетяна Ковальчук