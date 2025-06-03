Білгород–Дністровський морський порт підписав меморандум з APM Terminals Poti: чому це важливо

Білгород-Дністровський морський порт підписав меморандум з підрозділом данської транспортної компанії Maersk APM Terminals Poti. За угодою український порт та грузинський у місті Поті зʼєднає новий паромний маршрут.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Оксани Кіктенко, CEO Білгород-Дністровського порта

"Це перший меморандум Білгород-Дністровського порту про співпрацю в рамках розвитку міжнародного транспортного коридору - ТМТМ, або Middle Corridor", — повідомила вона.

За словами Кіктенко, компанія APM Terminals Poti є власником найбільшого морського порту Грузії Поті.

Два приватні морські порти зʼєднає новий паромний маршрут та автомобільно-залізничний паромний комплекс, який проектується новим власником українського порту, з врахуванням вимог щодо обробки вантажів "Середнього коридору".

Метою меморандуму є залучення вантажопотоку через "Середній коридор", що пройде територією України новим залізничним маршрутом - Bessarabia Route (Україна-Молдова-Румунія), формування та розвиток взаємовигідної співпраці між двома портами.

Про Білгород-Дністровський морський порт

Бі́лгород-Дністровський морський торговельний порт — сучасний приватний міжнародний високомеханізований універсальний транспортний вузол, що спеціалізується на перевантаженні лісових, сипучих, будівельних вантажів та інших генеральних з сухопутних видів транспорту на морські судна та у зворотному напрямку.

Площа території порту — 64,411 га, з яких 21,27 га намиті. Складається з 59,04 га основної виробничої території порту та 5,371 га території портового пункту Бугаз, розташованому в селищі Затока. Площа акваторії — 8,4 га. Захисні споруди — хвилезахисна шпора довжиною 158 м.

У лютому 2025 року було підписано основну угоду купівлі-продажу ДП "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". В листопаді минулого року, після численних спроб, 13-й аукціон з продажу порту завершився успішно.

Єдиним учасником торгів стало ТОВ "Топ-оффер", яке запропонувало 90 млн грн, тоді як стартова ціна становила 88,98 млн грн.

Нагадаємо, у травні повідомлялося про те, що Білгород-Дністровський порт до кінця 2025 року планує здійснювати поставки транзитних вантажів з Азії в країни Європейського союзу залізницею через румунське місто Галац, в якому розташований один з найбільших європейських портів.