Беспилотники, медицина, цифровизация: Украина и НАТО согласовали приоритеты на 2026 год

Старший наблюдательный Совет Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) на третьем заседании определил стратегические приоритеты деятельности на 2026 год. В фокусе – развитие беспилотных систем, цифровизация, военная медицина и образование, национальное сопротивление и трансформация оборонной системы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы Минобороны.

Приоритеты JATEC на 2026 год

К основным направлениям работы относятся развитие беспилотных систем и внедрение инноваций, цифровая трансформация и управление, усовершенствование военной медицины и образования, усиление национального сопротивления и системы всеохватывающей обороны, а также обеспечение трансформации оборонных структур и повышение взаимосовместимости с Альянсом.

В ходе заседания были рассмотрены организационные и практические аспекты, необходимые для эффективного функционирования JATEC в будущем.

Встреча завершилась подписанием Технической договоренности между Министерством обороны Украины и штаб-квартирой Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации. Соглашение закрепляет особый статус Украины в командной структуре НАТО и открывает новые возможности для стратегического сотрудничества.

В заседании Совета приняли участие представители Министерства обороны Украины, Международного штаба НАТО, Войска Польского, Международного военного штаба НАТО, Командования НАТО по трансформации, других структур Альянса.

Предыдущие заседания Старшего наблюдательного совета JATEC состоялись в феврале этого года в польском городе Быдгощ и в апреле в Киеве.

Напомним, совместный Центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию вместе с партнерами разрабатывает платформу Lessons Learned для объединения военного опыта Украины и Альянса.