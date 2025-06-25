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Декларация саммита НАТО: страны-члены альянса подтвердили расходы на оборону в 5% ВВП и назвали Россию "долгосрочной угрозой"

флаг НАТО
В Гааге состоялся саммит НАТО. / Freepik

В заключительной декларации саммита НАТО, принятой в среду, 25 июня, в Гааге, лидеры стран-членов альянса назвали Россию угрозой евроатлантической безопасности и утвердили рост расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

В декларации отмечено, что обязательства расходов в размере 5% ВВП будут включать две основные категории инвестиций в оборону.

"Мы будем выделять по меньшей мере 3,5% ВВП ежегодно, исходя из согласованного определения расходов НАТО на оборону до 2035 года на обеспечение основных оборонных потребностей, в частности для достижения Целевых показателей НАТО по возможностям. Союзники соглашаются представлять ежегодные планы, демонстрирующие надежный постепенный путь достижения этой цели", — говорится в документе.

Кроме того, страны-члены НАТО планируют ежегодно выделять до 1,5% ВВП, в том числе на защиту критической инфраструктуры и сетей; обеспечение гражданской готовности и стойкости; раскрытие инноваций и укрепление оборонно-промышленной базы.

"Траектория и баланс расходов по этому плану будут пересмотрены в 2029 году с учетом стратегической среды и обновленных целевых показателей возможностей", — отмечается в декларации.

Напомним, в мае страны-члены НАТО начали работу над соглашением о значительном увеличении расходов на оборону в размере 5% от объема ВВП на военные нужды.

Автор:
Татьяна Ковальчук