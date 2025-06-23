"Эпицентр" Герег запускает трейдинг агропродукции и планирует расширение земельного банка

Компания Эпицентр К в июле 2025 года запускает трейдинг агропродукции и рассматривает расширение земельного банка участка в Хмельницкой и Винницкой областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила руководитель аграрного направления компании "Эпицентр К" Светлана Никитюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Эпицентр К" не планирует сокращать мощности

"С июля наша компания запускает трейдинг. После запуска трейдинга будем использовать элеваторы не только для хранения, но и для перевалки постороннего зерна и закупки зерна", – рассказала Никитюк.

По ее словам, несмотря на недозагруженность мощностей по Украине в прошлом сезоне и стремительное изменение климата, "Эпицентр К" не планирует сокращать мощности. Пока мощности элеваторов компании рассчитаны на 1,8 млн тонн одновременного хранения. Они находятся в Винницкой, Хмельницкой и Киевской областях. Их продажа компания пока не планирует.

Расширение земельного банка

Что касается земельного банка "Эпицентр К", то он не претерпел существенных изменений в период 2023-2024 годов, но может быть расширен.

"Он колеблется на отметке в 168 тыс. га. Иногда пайщики принимают решение обрабатывать земли самостоятельно и разрывают договоры аренды, иногда теряем землю из-за агрессивной экспансии "соседей". Но эти потери компенсируются отбором других земельных участков", — подчеркнула Никитюк.

Комментируя возможное расширение земельного банка, она отметила, что компанию интересуют земли в первую очередь в Хмельницкой и Винницкой областях.

"Ищем, смотрим и открыты к переговорам. Сейчас для нас приоритет – это право собственности. Однако можем рассматривать и покупку права аренды", — подчеркнула Никитюк.

Об ООО "Эпицентр К"

ООО "Эпицентр К", в состав которого входит "Эпицентр Агро", создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. Имеет в Украине сеть одноименных торговых центров. С 2016 года развивает аграрное направление бизнеса. Возделывает более 160 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях.

В состав группы входят 20 животноводческих ферм и 15 элеваторных комплексов.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, владельцами ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

В феврале 2025 года в городе Городок Хмельницкой области на территории крупнейшего индустриального парка Украины "Подолье-Городок" компания "Эпицентр К" начала строительство первых двух предприятий. В рамках проекта будут построены 4 агроперерабатывающих завода и 2 электростанции.

Группа компаний "Эпицентр" оценила свои потери из-за военной агрессии России против Украины в $1,02 млрд. Эта сумма включает как непосредственные разрушения и потери активов, так и недополученные доходы.