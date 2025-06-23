"Епіцентр" Герег запускає трейдинг агропродукції та планує розширення земельного банку

Компанія Епіцентр К у липні 2025 року запускає трейдинг агропродукції та розглядає для розширення земельного банку ділянки у Хмельницькій та Вінницькій областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомила керівниця аграрного напрямку компанії "Епіцентр К" Світлана Нікітюк в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Епіцентр К" не планує скорочувати потужності

"З липня наша компанія запускає трейдинг. Після запуску трейдингу будемо використовувати елеватори не лише для зберігання, але й для перевалки стороннього зерна та закупівлі зерна", - розповіла Нікітюк.

За її словами, незважаючи на недозавантаженість потужностей по Україні минулого сезону та стрімку зміну клімату, "Епіцентр К" не планує скорочувати потужності. Наразі потужності елеваторів компанії розраховані на 1,8 млн тонн одночасного зберігання. Вони знаходяться у Вінницькій, Хмельницькій та Київських областях. Їхній продаж компанія наразі не планує.

Розширення земельного банку

Стосовно земельного банку "Епіцентр К", то він не зазнав суттєвих змін в період 2023-2024 років, але може бути розширений.

"Він коливається на позначці у 168 тис. га. Іноді пайовики приймають рішення обробляти землі самостійно та розривають договори оренди, іноді втрачаємо землю через агресивну експансію "сусідів". Але ці втрати компенсуються добором інших земельних ділянок", - підкреслила Нікітюк.

Коментуючи можливе розширення земельного банку, вона зауважила, що компанію цікавлять землі, в першу чергу, у Хмельницькій та Вінницькій областях.

"Шукаємо, дивимося і відкриті до перемовин. Зараз для нас пріоритет – це право власності. Проте можемо розглядати і купівлю права оренди", - наголосила Нікітюк.

Про ТОВ "Епіцентр К"

ТОВ "Епіцентр К", до складу якого входить "Епіцентр Агро", створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. Має в Україні мережу однойменних торгових центрів. З 2016 року розвиває аграрний напрям бізнесу. Обробляє понад 160 тис. га у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Житомирській, Черкаській та Київській областях.

До складу групи входять 20 тваринницьких ферм і 15 елеваторних комплексів.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізосіб-підприємців, власниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

У лютому 2025 року у місті Городок Хмельницької області на території найбільшого індустріального парку України “Поділля-Городок” компанія "Епіцентр К" розпочала будівництво перших двох підприємств. В рамках проекту буде збудовано 4 агропереробні заводи та 2 електростанції.

Група компаній "Епіцентр" оцінила свої втрати через військову агресію Росії проти України у $1,02 млрд. Ця сума включає як безпосередні руйнування та втрати активів, так і недоотримані прибутки.