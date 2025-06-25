Декларація саміту НАТО: країни-члени альянсу підтвердили витрати на оборону у 5% ВВП та назвали Росію "довгостроковою загрозою"

В заключній декларації саміту НАТО, ухваленій у середу, 25 червня, в Гаазі, лідери країн-членів альянсу назвали Росію загрозою євроатлантичній безпеці та затвердили зріст видатків на оборону до 5% ВВП до 2035 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

У декларації зазначено, що зобов'язання витрат у розмірі 5% ВВП включатиме дві основні категорії інвестицій в оборону.

"Ми виділятимемо щонайменше 3,5% ВВП щорічно, виходячи з узгодженого визначення витрат НАТО на оборону до 2035 року на забезпечення основних оборонних потреб, зокрема для досягнення Цільових показників НАТО щодо можливостей. Союзники погоджуються подавати щорічні плани, що демонструють надійний, поступовий шлях досягнення цієї мети", — йдеться у документі

Крім того, країни-члени НАТО планують щорічно виділяти до 1,5% ВВП, серед іншого, на захист критичної інфраструктури та мереж; забезпечення цивільної готовності та стійкості; розкриття інновацій та зміцнення оборонно-промислової бази.

"Траєкторія та баланс витрат за цим планом будуть переглянуті у 2029 році з урахуванням стратегічного середовища та оновлених Цільових показників можливостей", - зазначається в декларації.

Нагадаємо, у травні країни-члени НАТО розпочали роботу над угодою про значне збільшення витрат на оборону у розмірі 5% від обсягу ВВП на військові потреби