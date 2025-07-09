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Безпілотники, медицина, цифровізація: Україна та НАТО узгодили пріоритети на 2026 рік

НАТО
Що планує JATEC у 2026 році

Старша наглядова Рада Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) на третьому засіданні визначила стратегічні пріоритети діяльності на 2026 рік. У фокусі – розвиток безпілотних систем, цифровізація, військова медицина й освіта, національний спротив і трансформація оборонної системи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Міноборони.

Пріоритети JATEC на 2026 рік

До основних напрямів роботи віднесено розвиток безпілотних систем і впровадження інновацій, цифрову трансформацію та управління, удосконалення військової медицини й освіти, посилення національного спротиву та системи всеохопної оборони, а також забезпечення трансформації оборонних структур і підвищення взаємосумісності з Альянсом.

Під час засідання були розглянуті організаційні та практичні аспекти, необхідні для ефективного функціонування JATEC у майбутньому.

Зустріч завершилася підписанням Технічної домовленості між Міністерством оборони України та штаб-квартирою Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації. Угода закріплює особливий статус України в командній структурі НАТО та відкриває нові можливості для стратегічної співпраці.

У засіданні Ради взяли участь представники Міністерства оборони України, Міжнародного штабу НАТО, Війська Польського, Міжнародного військового штабу НАТО, Командування НАТО з питань трансформації, інших структур Альянсу.

Попередні засідання Старшої наглядової ради JATEC відбулися в лютому цього року у польському місті Бидгощ та у квітні в Києві.

Нагадаємо, спільний Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти разом із партнерами розробляє платформу Lessons Learned для об’єднання військового досвіду України та Альянсу. 

Автор:
Ольга Опенько