Бизнес-лидеры ожидают окончания войны или ее активной фазы в 2025 году

Руководители крупных компаний сосредоточены и оптимистично настроены на завершение войны в Украине или прекращение ее активных боевых действий в 2025 году.

Об этом заявила первый вице-премьер, министерка экономики Юлия Свириденко после встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами бизнеса, информирует Интерфакс-Украина.

Свириденко сообщила, что на встрече обсуждали новые инвестиции в размере EUR 450 млн, что свидетельствует о прогрессе и активных дискуссиях по Украине.

Министр считает, что все в мире понимают необходимость гарантий безопасности для Украины, которые фактически являются важным аспектом для частного сектора. По ее мнению, крупные компании должны обсуждать эти гарантии со своими правительствами, чтобы определить, что они могут обеспечить.

Это, по ее словам, даст компаниям уверенность в осуществлении инвестиций в Украину.

"Поэтому я хочу призвать эти компании: вы можете менять мировой порядок, не ждите, пока политики или другие будут давить. И я думаю, что бизнес может быть движущей силой", — заявила Свириденко.

Кроме того, Свириденко отметила, что для победы в войне Украине необходима эффективно функционирующая устойчивая экономика, а также постоянные потоки инвестиций. Она пояснила, что для этого могут использоваться различные инструменты, такие как экспортно-кредитные агентства и банки развития из разных стран.

Свириденко подчеркнула важность сосредоточения внимания на этой деятельности, поскольку без гарантий безопасности не будет уверенности в будущем.

Ранее сообщалось, что украинский бизнес адаптируется к условиям войны. В частности, страхование корпоративного сектора претерпевает трансформацию, поскольку военные риски стали одной из главных угроз для многих предприятий.