Бізнес-лідери очікують на закінчення війни або її активної фази в 2025 році

Керівники великих компаній зосереджені та оптимістично налаштовані щодо завершення війни в Україні або припинення її активних бойових дій у 2025 році.

Про це заявила перша віцепрем'єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко після зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідерами бізнесу, інформує Інтерфакс-Україна.

Свириденко повідомила, що на зустрічі обговорювали нові інвестиції в розмірі EUR 450 млн, що свідчить про прогрес і активні дискусії щодо України.

Міністерка вважає, що всі в світі розуміють необхідність гарантій безпеки для України, які фактично є важливим аспектом для приватного сектора. На її думку, великі компанії повинні обговорювати ці гарантії зі своїми урядами, щоб визначити, що саме вони можуть забезпечити.

Це, за її словами, дасть компаніям впевненість у здійсненні інвестицій в Україну.

"Тому я хочу закликати ці компанії: ви можете змінювати світовий порядок, не чекайте, доки політики або інші будуть тиснути. І я гадаю, що бізнес може бути рушієм", - заявила Свириденко.

Крім того, Свириденко наголосила, що для перемоги в війні Україні необхідна стійка економіка, яка ефективно функціонує, а також постійні потоки інвестицій. Вона пояснила, що для цього можуть бути використані різні інструменти, такі як експортно-кредитні агенції та банки розвитку з різних країн.

Свириденко підкреслила важливість зосередження уваги на цій діяльності, оскільки без гарантій безпеки не буде впевненості в майбутньому.

Раніше повідомлялось, що український бізнес адаптується до умов війни. Зокрема, страхування корпоративного сектору переживає трансформацію, оскільки воєнні ризики стали однією з головних загроз для багатьох підприємств.