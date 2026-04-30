Бизнес требует отменить НДС-льготу на посылки: бюджет теряет миллиарды

Европейская Бизнес Ассоциация призывает народных депутатов принять законопроект об отмене льготы по НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Речь идет об изменениях в Налоговом кодексе, касающихся налогообложения операций электронной торговли.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕБА .

В бизнес-сообществе отмечают, что действующая льгота создает налоговые искажения на рынке, стимулирует уклонение от уплаты налогов и ухудшает конкурентные условия для украинских компаний.

Основные аргументы бизнеса

международные посылки часто ввозятся без уплаты НДС

недобропорядочные игроки дробят партии товаров во избежание налогообложения

официальный бизнес конкурирует с более дешевым не облагаемым налогом импортом

бюджет ежегодно теряет значительные поступления

По оценкам аналитических центров, объем международных безналоговых почтовых и экспресс-отправлений в 2025 году достиг около 93 млрд грн. При этом более 56% таких отправлений не облагались налогом, что формирует существенные потери для бюджета.

Финансовый эффект для государства

В ЕБА отмечают, что потери бюджета за год составят не менее 18,6 млрд грн, а совокупные потери с начала полномасштабной войны – более 43 млрд грн.

Бизнес прогнозирует, что в 2026 году бюджет не получит до 27 млрд грн поступлений.

В Ассоциации подчеркивают, что действующая модель противоречит евроинтеграционному курсу Украины. В Европейском Союзе аналогичные льготы на НДС для мелких международных отправлений были отменены еще в 2021 году, а с июля 2026 планируется полная отмена таможенной льготы для таких товаров.

Позиция бизнеса

Европейская Бизнес Ассоциация настаивает на:

официальном обнародовании финальной редакции законопроекта

включении нормы об отмене НДС-льготы в текст

безотлагательном рассмотрении и принятии изменений парламентом

В бизнес-сообществе отмечают, что выравнивание налоговых правил является критическим для честной конкуренции, уменьшения теневого импорта и стабильного наполнения бюджета, в частности, в условиях войны.

Напомним, предварительные договоренности Украины с Международным валютным фондом о получении нового финансирования предусматривают принятие закона о расширении налогообложения международных посылок .