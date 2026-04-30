Бізнес вимагає скасувати ПДВ-пільгу на посилки: бюджет втрачає мільярди
Європейська Бізнес Асоціація закликає народних депутатів ухвалити законопроєкт щодо скасування пільги з ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Йдеться про зміни до Податкового кодексу, які стосуються оподаткування операцій електронної торгівлі.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄБА.
У бізнес-спільноті наголошують, що чинна пільга створює податкові викривлення на ринку, стимулює ухилення від сплати податків і погіршує конкурентні умови для українських компаній.
Основні аргументи бізнесу
- міжнародні посилки часто ввозяться без сплати ПДВ
- недоброчесні гравці дроблять партії товарів для уникнення оподаткування
- офіційний бізнес конкурує з дешевшим не оподаткованим імпортом
- бюджет щороку втрачає значні надходження
За оцінками аналітичних центрів, обсяг міжнародних безподаткових поштових та експрес-відправлень у 2025 році досяг близько 93 млрд грн. При цьому понад 56% таких відправлень не оподатковувались, що формує істотні втрати для бюджету.
Фінансовий ефект для держави
В ЄБА зазначають, що втрати бюджету за рік складуть щонайменше 18,6 млрд грн, а сукупні втрати з початку повномасштабної війни — понад 43 млрд грн.
Бізнес прогнозує, що в 2026 році бюджет не отримає до 27 млрд грн надходжень.
В Асоціації підкреслюють, що чинна модель також суперечить євроінтеграційному курсу України. В Європейському Союзі аналогічні пільги на ПДВ для дрібних міжнародних відправлень були скасовані ще у 2021 році, а з липня 2026 року планується повне скасування митної пільги для таких товарів.
Позиція бізнесу
Європейська Бізнес Асоціація наполягає на:
- офіційному оприлюдненні фінальної редакції законопроєкту
- включенні норми про скасування ПДВ-пільги до тексту
- невідкладному розгляді та ухваленні змін парламентом
У бізнес-спільноті зазначають, що вирівнювання податкових правил є критичним для чесної конкуренції, зменшення тіньового імпорту та стабільного наповнення бюджету, зокрема в умовах війни.
Нагадаємо, попередні домовленості України з Міжнародним валютним фондом щодо отримання нового фінансування передбачають ухвалення закону про розширення оподаткування міжнародних посилок.