Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

+0,01

EUR

51,58

+0,08

Готівковий курс:

USD

43,83

43,75

EUR

51,56

51,39

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бізнес вимагає скасувати ПДВ-пільгу на посилки: бюджет втрачає мільярди

посилка
Бізнес вимагає скасувати ПДВ-пільгу на посилки / Freepik

Європейська Бізнес Асоціація закликає народних депутатів ухвалити законопроєкт щодо скасування пільги з ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Йдеться про зміни до Податкового кодексу, які стосуються оподаткування операцій електронної торгівлі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄБА.

У бізнес-спільноті наголошують, що чинна пільга створює податкові викривлення на ринку, стимулює ухилення від сплати податків і погіршує конкурентні умови для українських компаній.

Основні аргументи бізнесу

  • міжнародні посилки часто ввозяться без сплати ПДВ
  • недоброчесні гравці дроблять партії товарів для уникнення оподаткування
  • офіційний бізнес конкурує з дешевшим не оподаткованим імпортом
  • бюджет щороку втрачає значні надходження

За оцінками аналітичних центрів, обсяг міжнародних безподаткових поштових та експрес-відправлень у 2025 році досяг близько 93 млрд грн. При цьому понад 56% таких відправлень не оподатковувались, що формує істотні втрати для бюджету.

Фінансовий ефект для держави

В ЄБА зазначають, що втрати бюджету за рік складуть щонайменше 18,6 млрд грн, а сукупні втрати з початку повномасштабної війни — понад 43 млрд грн.

Бізнес прогнозує, що в 2026 році бюджет не отримає до 27 млрд грн надходжень.

В Асоціації підкреслюють, що чинна модель також суперечить євроінтеграційному курсу України. В Європейському Союзі аналогічні пільги на ПДВ для дрібних міжнародних відправлень були скасовані ще у 2021 році, а з липня 2026 року планується повне скасування митної пільги для таких товарів.

Позиція бізнесу

Європейська Бізнес Асоціація наполягає на:

  • офіційному оприлюдненні фінальної редакції законопроєкту
  • включенні норми про скасування ПДВ-пільги до тексту
  • невідкладному розгляді та ухваленні змін парламентом

У бізнес-спільноті зазначають, що вирівнювання податкових правил є критичним для чесної конкуренції, зменшення тіньового імпорту та стабільного наповнення бюджету, зокрема в умовах війни.

Нагадаємо, попередні домовленості України з Міжнародним валютним фондом щодо отримання нового фінансування передбачають ухвалення закону про розширення оподаткування міжнародних посилок.

Автор:
Тетяна Гойденко