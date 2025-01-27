Бизнесмена Кормышкина, подозреваемого в отмывании денег, отпустили под залог

Высший антикоррупционный суд 27 января избрал владельцу агрохолдинга "Южная аграрно-экспортная компания" Юрию Кормышкину меру пресечения в виде внесения залога в сумме 15 миллионов гривен.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, соответствующее ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро было удовлетворено частично. Деньги должны быть внесены подозреваемым в течение пяти дней.

Он будет обязан не покидать территорию Одесской и Николаевской областей без разрешения детектива, прокурора и суда, сообщать им об изменении места жительства и работы, а также воздерживаться от общения с определенным кругом лиц относительно обстоятельств дела.

Напомним, что сам Кормышкин ранее заявлял, что нуждается в выезде за границу, потому что ему необходимо лечение и реабилитация после повреждений, полученных в результате подрыва на противотанковой мини на поле его предприятия. Соответственно, ограничение в праве покинуть Украину он будет считать "прямой угрозой жизни и здоровью".

В чем подозревают Кормышкина с женой

По версии следствия, в 2021-2022 годах жена предпринимателя и депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева, которая после официального брака в 2023 году взяла его фамилию, получила в собственность более 20 миллионов гривен, что превышало ее официальные доходы сбережения за этот период.

Деньги она якобы получила от своего отца, хотя НАБУ считает, что на самом деле их у него не было. Впоследствии нардеп передала их взаймы своему мужу, который внес их на счет подконтрольного предприятия. Оно же в дальнейшем стало владельцем дома под Одессой, где супруги сейчас и проживают. Кроме того, ни Аллахвердиева, ни Кормышкин не отразили это жилье в декларации об имуществе.

Бизнесмену на днях инкриминировали часть 2 статьи 209 (отмывание имущества, полученного преступным путем, в крупном размере) и часть 2 статьи 366-2 (умыленное декларирование недостоверной информации об имуществе и доходах) Уголовного кодекса. Его жене было сообщено о подозрении по той же части 2 статьи 366-2, а также части 1 статьи 368-5 УК (незаконное обогащение) еще 17 октября 2024 года.