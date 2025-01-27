Бізнесмена Кормишкіна, підозрюваного у відмиванні грошей, відпустили під заставу

Вищий антикорупційний суд 27 січня обрав власнику агрохолдингу "Південна аграрно-експортна компанія" Юрію Кормишкіну запобіжний захід у вигляді внесення застави в сумі 15 мільйонів гривень.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, відповідне клопотання детективів Національного антикорупційного бюро було задоволено частково. Гроші мають бути внесені підозрюваним впродовж п'яти днів.

Він буде зобов'язаний не залишати територію Одеської та Миколаївської областей без дозволу детектива, прокурора та суду, повідомляти їх про зміну місця проживання та роботи, а також утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб щодо обставин справи.

Нагадаємо, що сам Кормишкін раніше заявляв, що потребує виїзду за кордон, бо йому необхідне лікування та реабілітація після ушкоджень, отриманих вніслідок підриву на протитанковій міні на полі його підприємства. Відповідно, обмеження в праві залишити Україну він вважатиме "прямою загрозою життю та здоровʼю".

В чому підозрюють Кормишкіна з дружиною

За версією слідства, у 2021-2022 роках дружина підприємця та депутатка Верховної Ради від "Слуги народу" Ірина Аллахвердієва, яка після офіційного одруження у 2023 році взяла його прізвище, набула у власність понад 20 мільйонів гривень, що перевищувало її офіційні доходи та заощадження за цей період.

Гроші вона нібито отримала від свого батька, хоча НАБУ вважає, що той насправді їх не мав. Згодом нардепка передала їх у позику своєму чоловіку, який вніс їх на рахунок підконтрольного підприємства. Воно ж надалі стало власником будинку поблизу Одеси, де подружжя наразі і проживає. Крім того, ані Аллахвердієва, ані Кормишкін не відобразили це житло у декларації про майно.

Бізнесмену днями інкримінували частину 2 статті 209 (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі) та частину 2 статті 366-2 (умисне декларування недостовірної інформації про майно та доходи) Кримінального кодексу. Його дружині було повідомлено про підозру за тією ж частиною 2 статті 366-2, а також частиною 1 статті 368-5 КК (незаконне збагачення) ще 17 жовтня 2024 року.