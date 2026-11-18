Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №16036, изменяющий правила учета расходов на кредиты и другие заимствования при налогообложении прибыли предприятий. Новые требования должны заработать с 1 января 2028 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины.

Документ предусматривает распространение ограничений на расходы по всем заимствованиям независимо от того, кто предоставил средства — украинский или иностранный кредитор, связанное или не связанное с предприятием лицо.

В то же время для бизнеса сохранят защитный порог в размере €500 тыс., в рамках которого ограничения по чрезмерным расходам на заимствования не будут применяться.

Что изменится для бизнеса

Законопроект предусматривает обновление правил, по которым предприятия учитывают расходы по заимствованию при определении налогооблагаемой прибыли.

В частности, предлагается:

Сохранить ограничения на уровне 30% EBITDA – прибыли к вычету процентов, налогов и амортизации. Лимит будут применяться к сумме, на которую расходы по заимствованию превышают процентные доходы.

Не применять ограничения к чрезмерным расходам по заимствованию в пределах эквивалента €500 тыс.

Разрешить переносить расходы, которые предприятие не смогло учесть из-за ограничений, на следующие налоговые периоды без ограничения срока и без ежегодного уменьшения на 5%.

Предусмотреть особые исключения для банков, страховых компаний, проектов общественной инфраструктуры и отдельных кредитов интернациональных денежных организаций.

Таким образом, новые правила будут определять, какую часть расходов по обслуживанию долга предприятия смогут учитывать для уменьшения налогооблагаемой прибыли.

Когда заработают новые правила

В случае окончательного принятия законопроекта Верховной Радой, изменения начнут действовать с 1 января 2028 года. Это позволит предприятиям время подготовиться к новым требованиям.

Законопроект разработало Министерство финансов для приведения украинского налогового законодательства в соответствие со статьей 4 европейской директивы ATAD, направленной на противодействие уклонению от уплаты налогов.

Документ также отвечает обязательствам Украины перед ЕС и Международным валютным фондом, Национальной стратегии доходов до 2030 г. и рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития в рамках плана BEPS.

Напомним, 6 октября парламентский комитет поддержал реформу налогообложения заимствований и рекомендовал принять законопроект №16036 в первом чтении. Документ предусматривает переход на европейские правила учета расходов на кредиты при налогообложении прибыли предприятий.