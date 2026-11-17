Европейский Союз направит €376 млн гарантий и смешанного финансирования на четыре новых программы для Украины. По оценкам Еврокомиссии, это поможет привлечь еще €1,4 млрд. инвестиций. Средства предназначены для энергетики, промышленности и развития украинских компаний.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Пакет согласовали страны ЕС 4 ноября 2026 г. во время восьмого заседания Управляющего совета Ukraine Investment Framework (UIF). О новых программах объявили на Инвестиционной конференции ЕС-Украина в Варшаве.

На что направят инвестиции

Две программы будут реализовываться Impact Fund Denmark и Эксимбанк Словакии. Они будут поддерживать энергетические проекты и стратегические отрасли промышленности, в частности, разработки двойного назначения.

Также будет расширена программа HI-BAR, которую ЕС реализует совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) при дополнительной поддержке Норвегии. Она должна помочь энергетическому сектору, в частности, развивать децентрализованную энергосистему.

Еще одно направление – увеличение финансирования программы EU-IFC High Impact Equity с участием Великобритании. Деньги смогут получать венчурные фонды, фонды прямых инвестиций и украинские компании.

Отдельная программа для малого бизнеса

Кроме того, Еврокомиссия и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали программу MSME+ Growth Catalyst. Она предусматривает €125 млн. гарантий ЕС и €21,25 млн. грантов. По прогнозу, это позволит привлечь более 600 млн евро инвестиций для микро-, малого и среднего бизнеса.

Поддержку смогут получить пострадавшие от войны предприятия, а также компании, которыми руководят ветераны или трудоустраивающие ветеранов. Программа должна помочь бизнесу сохранить рабочие места и продолжить работу.

В целом с 2024 года поддержка ЕС для украинского малого и среднего бизнеса составила €1,2 млрд. По оценкам Евросоюза, это поможет привлечь более €7,4 млрд инвестиций.

Напомним, 16 ноября Совет ЕС одобрил выплату Украине чуть менее 8 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Это самый большой отдельный платеж Киеву, осуществленный ЕС по этой программе.