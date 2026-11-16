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ЕС одобрил крупнейший в истории платеж Украины — почти €8 млрд

ЕС одобрил крупнейший в истории платеж Украины — почти €8 млрд
ЕС одобрил крупнейший в истории платеж Украины — почти €8 млрд

Совет Европейского Союза одобрил выплату Украине чуть менее 8 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Это самый большой отдельный платеж Киеву, осуществленный ЕС по этой программе.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на прессслужбу Совета ЕС.

Из общей суммы около €5 млрд. поступают из ресурсов, предусмотренных в рамках Ссуды на поддержку Украины в 2026 году.

Решение о выплате было принято после выполнения Украиной более 20 целевых шагов в рамках согласованного Плана для Украины.

Речь идет о реформах в сфере судебной системы, борьбе с коррупцией и отмыванием денег, финансовых рынков, управлении государственными активами, человеческом капитале и бизнес-среде.

Также выполненные шаги касаются децентрализации, региональной политики, энергетики, агропродовольственного сектора, цифровой трансформации и защиты окружающей среды.

Денежные средства Ukraine Facility направляются на поддержку макрофинансовой стабильности, восстановление и модернизацию Украины, работу государственного управления и проведение реформ.

Выплаты привязаны к Плану для Украины, определяющему стратегию восстановления, реконструкции и модернизации страны, а также график реформ на пути вступления в ЕС.

Украина получит уже более €40 млрд

Ukraine Facility заработал 1 марта 2024 года. Общий объем программы составляет более €50 млрд в виде грантов и ссуд на период до 2027 года.

Из этой суммы более 40 млрд евро предусмотрено на реформы и инвестиции, определенные Планом для Украины.

После выплаты девятого транша общий объем средств, полученных Украиной по Плану для Украины с середины 2024 года, превысит €40 млрд.

Напомним, ранее Совет ЕС уже одобрил восьмой транш Украины в рамках Ukraine Facility на сумму около €3 млрд.

Автор:
Татьяна Гойденко

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