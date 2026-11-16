ЄС схвалив найбільший в історії платіж Україні — майже €8 млрд

Рада Європейського Союзу схвалила виплату Україні трохи менше €8 млрд у межах Ukraine Facility. Це найбільший окремий платіж Києву, здійснений ЄС за цією програмою.

Про це інформує Dilo з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Із загальної суми близько €5 млрд надходять із ресурсів, передбачених у межах Позики на підтримку України у 2026 році.

Рішення про виплату ухвалили після виконання Україною понад 20 цільових кроків у межах погодженого Плану для України.

Йдеться про реформи у сфері судової системи, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, фінансових ринків, управління державними активами, людського капіталу та бізнес-середовища.

Також виконані кроки стосуються децентралізації, регіональної політики, енергетики, агропродовольчого сектору, цифрової трансформації та захисту довкілля.

Кошти Ukraine Facility спрямовуються на підтримку макрофінансової стабільності, відновлення та модернізацію України, роботу державного управління та проведення реформ.

Виплати прив’язані до Плану для України, який визначає стратегію відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також графік реформ на шляху до вступу до ЄС.

Україна отримає вже понад €40 млрд

Ukraine Facility запрацював 1 березня 2024 року. Загальний обсяг програми становить понад €50 млрд у вигляді грантів та позик на період до 2027 року.

Із цієї суми понад €40 млрд передбачено на реформи та інвестиції, визначені Планом для України.

Після виплати дев’ятого траншу загальний обсяг коштів, отриманих Україною за Планом для України з середини 2024 року, перевищить €40 млрд.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС уже схвалила восьмий транш Україні у межах Ukraine Facility на суму майже €3 млрд.