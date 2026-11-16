Єврокомісія готує Україні кредит на €45 млрд, але чотири країни ЄС відмовляються його фінансувати

Європейська комісія запропонує залучити близько €45 млрд позики зі спільного бюджету ЄС для фінансування України у 2027 році. Наступного року дефіцит фінансування країни оцінюється приблизно у €70 млрд.

Про це інформує Dilo з посиланням на Financial Times.

Євросоюз планує покрити близько двох третин потреб України, водночас закликаючи інших західних партнерів збільшити підтримку.

За даними видання, Єврокомісія має представити відповідну пропозицію державам-членам у середу.

Новий механізм планують побудувати за тією ж схемою, яку використовували для вже погодженого кредиту Україні на €90 млрд.

Ці кошти мали забезпечити фінансові потреби країни у 2026–2027 роках, однак через зростання масштабів руйнувань внаслідок російських атак потреби України збільшилися.

Не всі країни ЄС хочуть долучатися

Для погодження нової позики потрібна підтримка всіх 27 держав Євросоюзу.

Водночас Чехія, Словаччина, Угорщина та Болгарія вже заявили, що не планують брати участь у майбутньому фінансуванні України.

Раніше Чехія, Словаччина та Угорщина також отримали можливість не сплачувати відсотки, пов’язані з кредитом Україні на €90 млрд.

Позиція цих країн загострила суперечку щодо майбутнього семирічного бюджету ЄС.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц минулого тижня пригрозив відкласти погодження бюджету Євросоюзу на 2028–2034 роки, якщо всі держави-члени не візьмуть участь у фінансуванні України у 2027 році та надалі.

Німеччина є найбільшим чистим платником до бюджету ЄС і найбільшим двостороннім європейським донором України.

Питання фінансування України пов’язали з бюджетом ЄС

Після заяви Мерца переговори щодо фінансування України та нового бюджету Євросоюзу фактично стали пов’язаними.

Лідери ЄС мають обговорити обидва питання на саміті в Брюсселі 26–27 листопада та прагнуть ухвалити рішення до кінця року.

Такий підхід має зменшити ризик майбутніх вето щодо фінансування України, оскільки країнам, які самі отримують значні кошти з бюджету ЄС, доведеться враховувати наслідки блокування спільного рішення.

Водночас прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш уже виступив проти такого підходу. У листі президенту Європейської ради Антоніу Кошті він заявив, що домовленість щодо фінансування України не повинна бути передумовою для затвердження наступного бюджету ЄС.

Нагадаємо, Єврокомісія вже опрацьовувала новий кредит для України на €45 млрд через більший, ніж очікувалося, дефіцит фінансування у 2027 році.