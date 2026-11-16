Еврокомиссия готовит Украине кредит на €45 млрд, но четыре страны ЕС отказываются его финансировать

Европейская комиссия предложит привлечь около €45 млрд ссуды из общего бюджета ЕС для финансирования Украины в 2027 году. В следующем году дефицит финансирования страны оценивается примерно в €70 млрд.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на Financial Times.

Евросоюз планирует покрыть около двух третей потребностей Украины, в то же время призывая других западных партнеров увеличить поддержку.

По данным издания, Еврокомиссия должна представить соответствующее предложение государствам-членам в среду.

Новый механизм планируется построить по той же схеме, которую использовали для уже согласованного кредита Украине на €90 млрд.

Эти средства должны обеспечить финансовые потребности страны в 2026–2027 годах, однако из-за роста масштабов разрушений вследствие российских атак потребности Украины увеличились.

Не все страны ЕС хотят присоединяться

Для согласования нового займа необходима поддержка всех 27 государств Евросоюза.

В то же время, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария уже заявили, что не планируют участвовать в будущем финансировании Украины.

Ранее Чехия, Словакия и Венгрия также получили возможность не платить проценты, связанные с кредитом Украины на 90 млрд. евро.

Позиция этих стран обострила спор о предстоящем семилетнем бюджете ЕС.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на прошлой неделе пригрозил отложить согласование бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, если все государства-члены не примут участие в финансировании Украины в 2027 году и дальше.

Германия является самым чистым плательщиком в бюджет ЕС и крупнейшим двусторонним европейским донором Украины.

Вопросы финансирования Украины связали с бюджетом ЕС

После заявления Мерца переговоры о финансировании Украины и новом бюджете Евросоюза фактически стали связанными.

Лидеры ЕС должны обсудить оба вопроса на саммите в Брюсселе 26–27 ноября и стремятся принять решение до конца года.

Такой подход должен снизить риск будущих вето по финансированию Украины, поскольку странам, которые сами получают значительные средства из бюджета ЕС, придется учитывать последствия блокирования совместного решения.

В то же время, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уже выступил против такого подхода. В письме президенту Европейского совета Антониу Кошти он заявил, что договоренность о финансировании Украины не должна являться предпосылкой для утверждения следующего бюджета ЕС.

Напомним, Еврокомиссия уже прорабатывала новый кредит для Украины на €45 млрд из-за большего, чем ожидалось, дефицита финансирования в 2027 году.