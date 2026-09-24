Україна отримає майже 3 мільярди євро від ЄС за виконання реформ

Рада Євросоюзу схвалила виділення Україні чергового восьмого траншу фінансової допомоги обсягом майже 3 млрд євро. Кошти надійдуть у межах програми Ukraine Facility.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на рішення Ради ЄС.

Майже 800 млн євро з цієї суми Київ уперше отримає з Позики на підтримку України. Виділення коштів стало можливим завдяки виконанню Україною десяти цільових кроків. Загалом українська сторона вже реалізувала 84 із 95 передбачених Планом завдань, що становить приблизно 88% від запланованого на цей час обсягу зобов'язань.

Гроші спрямують на зміцнення макрофінансової стабільності, роботу державного управління, відновлення та модернізацію України, а також на підтримку реформ.

Внесок Норвегії та допомога партнерів

Рада ЄС також оновила План для України, офіційно включивши до нього безповоротний добровільний внесок від Норвегії у розмірі 1 млрд норвезьких крон (орієнтовно 92 млн євро).

Норвегія стала першою державою з-поміж країн поза межами ЄС, яка зробила внесок до першого рівня механізму підтримки ("Підтримка України через План підтримки України").

Загальний механізм підтримки набрав чинності 1 березня 2024 року та передбачає понад 50 млрд євро у вигляді грантів і позик до 2027 року. Понад 40 млрд євро з них призначені на реформи та інвестиції за Планом для України й виплачуються за умови досягнення цільових показників.

З урахуванням цього восьмого траншу загальний обсяг отриманих Україною коштів за програмою з середини 2024 року перевищить 32 млрд євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін прискорить виконання умов програми Ukraine Facility для залучення коштів ЄС. Уряд активізує роботу за графіком реформ, аби забезпечити безперебійне надходження європейської фінансової допомоги загальним обсягом 46,8 млрд євро.