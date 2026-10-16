США продовжили дозвіл на роботу закордонних АЗС "Лукойлу" до квітня 2027 року

Міністерство фінансів США до 24 квітня 2027 року продовжило дозволи на операції із частиною закордонних активів російського "Лукойлу", який перебуває під американськими санкціями.

Як пише Dilo, про це повідомило Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.

Зазначається що йдеться про заправки компанії за межами Росії та чотири її болгарські структури, зокрема нафтопереробне підприємство в Бургасі.

Серед них - Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria і Lukoil Bulgaria Bunker.

Водночас нова ліцензія зберігає обмеження на переказ коштів будь-якій особі або на будь-який рахунок, що перебуває на території Російської Федерації.

Попередні дозволи мали діяти до 29 жовтня 2026 року.

Раніше The New York Times повідомила, що група інвесторів на чолі з американським фінансистом Тоддом Боулі веде переговори про придбання частки у закордонних активах "Лукойлу". Про його інтерес до них наприкінці вересня писала Financial Times. Тоді ж газета вказувала, що для укладання угоди Боулі вже заручився підтримкою уряду США та впливових інвесторів із країн Перської затоки, пов'язаних із сім'єю президента Дональда Трампа.

"Лукойл", другий за величиною виробник нафти в Росії, був змушений виставити закордонний бізнес на продаж після того, як минулого року потрапив під санкції США. За межами Росії йому належать частки європейських НПЗ, великі родовища від Іраку до Казахстану, а також глобальна мережа автозаправних станцій. Вартість закордонного бізнесу "Лукойл" оцінив у 1,67 трлн рублів ($20 млрд).

Раніше агенство Reuters писало, що США гальмують продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл", щоб посилити тиск на Росію в переговорах щодо миру в Україні.

Санкції США проти "Лукойл"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії.

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".

Компанії Gunvor Group відмовилася від покупки закордонних активів "Лукойлу", після того, як Міністерство фінансів США назвало нафтотрейдера "маріонеткою Кремля".