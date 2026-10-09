Закордонні активи "Лукойлу" знову шукають покупця: угода з Carlyle зірвалася

Одна з найбільших американських інвесткомпаній Carlyle повідомила, що її угода про купівлю більшої частини закордонних активів російської нафтової компанії "Лукойл" втратила чинність. Домовленості, укладені на початку року, закінчилися ще влітку, і зараз Carlyle не вимагає придбання цих активів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії.

Деталі

Раніше дочірня структура російського "Лукойлу", що знаходиться під санкціями — Lukoil International GmbH, у річному звіті вказала, що Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) не схвалило січневу угоду з Carlyle, після чого наприкінці липня ці домовленості втратили чинність.

Інвестиційний фонд Carlyle Group домовився про купівлю цих активів ще в січні 2026 року.

Сама Carlyle підтвердила Bloomberg, що договір припинив дію, і компанія зараз не займається активним пошуком шляхів придбання цих активів.

OFAC не відповіла на запит Bloomberg про коментарі.

Раніше The New York Times повідомила, що група інвесторів на чолі з американським фінансистом Тоддом Боулі веде переговори про придбання частки у закордонних активах "Лукойлу". Про його інтерес до них наприкінці вересня писала Financial Times. Тоді ж газета вказувала, що для укладання угоди Боулі вже заручився підтримкою уряду США та впливових інвесторів із країн Перської затоки, пов'язаних із сім'єю президента Дональда Трампа.

"Лукойл", другий за величиною виробник нафти в Росії, був змушений виставити закордонний бізнес на продаж після того, як минулого року потрапив під санкції США. За межами Росії йому належать частки європейських НПЗ, великі родовища від Іраку до Казахстану, а також глобальна мережа автозаправних станцій. Вартість закордонного бізнесу "Лукойл" оцінив у 1,67 трлн рублів ($20 млрд).

Раніше агенство Reuters писало, що США гальмують продаж міжнародних активів російського нафтового гіганта "Лукойл", щоб посилити тиск на Росію в переговорах щодо миру в Україні.

Санкції США проти "Лукойл"

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл".

Також обмеження поширюються на їхні дочірні підприємства. Всі компанії, де частка "Роснефти" або "Лукойлу" становить 50% і більше, автоматично підпадають під санкції.

Крім того, Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Лукойл" – приватна нафтова компанія, яка входить до числа найбільших платників податків у Росії.

Після санкцій, компанія "Лукойл" заявила, що планує продати свої активи за кордоном.

Згідно з сайтом "Лукойлу", компанія має міжнародні проєкти в кількох країнах Центральної Азії, Близького Сходу та Африки, а також у Мексиці.

Компанія буде змушена продати три нафтопереробні заводи та близько половини зі своїх 5000 автозаправних станцій у всьому світі. Це може призвести до падіння доходів і прибутків "приблизно на 30%".

Компанії Gunvor Group відмовилася від покупки закордонних активів "Лукойлу", після того, як Міністерство фінансів США назвало нафтотрейдера "маріонеткою Кремля".