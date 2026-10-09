Зарубежные активы "Лукойла" снова ищут покупателя: сделка с Carlyle сорвалась

Одна из крупнейших американских инвесткомпаний Carlyle сообщила, что ее соглашение о покупке большей части зарубежных активов российской нефтяной компании "Лукойл" утратило силу. Договоренности, заключенные в начале года, закончились еще летом, и сейчас Carlyle не требует покупки этих активов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Подробности

Ранее дочерняя структура находящегося под санкциями российского "Лукойла" — Lukoil International GmbH, в годовом отчете указала, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) не одобрило январское соглашение с Carlyle, после чего в конце июля эти договоренности утратили силу.

Инвестиционный фонд Carlyle Group договорился о покупке этих активов в январе 2026 года.

Сама Carlyle подтвердила Bloomberg, что договор прекратил действие и компания сейчас не занимается активным поиском путей приобретения этих активов.

OFAC не ответила на запрос Bloomberg о комментариях.

Ранее The New York Times сообщила, что группа инвесторов во главе с американским финансистом Тоддом Боули ведет переговоры о приобретении доли в зарубежных активах "Лукойла". О его интересе к ним в конце сентября писала Financial Times. В то же время газета указывала, что для заключения соглашения Боули уже заручился поддержкой правительства США и влиятельных инвесторов из стран Персидского залива, связанных с семьей президента Дональда Трампа.

"Лукойл", второй по величине производитель нефти в России, был вынужден выставить зарубежный бизнес на продажу после того, как в прошлом году попал под санкции США. За пределами России ему принадлежат части европейских НПЗ, крупные месторождения от Ирака до Казахстана, а также глобальная сеть автозаправочных станций. Стоимость зарубежного бизнеса "Лукойл" оценил в 1,67 трлн рублей ($20 млрд).

Ранее агентство Reuters писало, что США тормозят продажу международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", чтобы усилить давление на Россию в переговорах по миру в Украине.

Санкции США против "Лукойл"

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "Лукойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".

Компании Gunvor Group отказалась от покупки зарубежных активов "Лукойла", после того, как Министерство финансов США назвало нефтетрейдера "марионеткой Кремля".