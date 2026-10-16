США продлили разрешение на работу зарубежных АЗС "Лукойла" до апреля 2027 года

Министерство финансов США до 24 апреля 2027 года продлило разрешения на операции с частью зарубежных активов находящегося под американскими санкциями российского "Лукойла".

Как пишет Dilo, об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Отмечается, что речь идет о заправках компании за пределами России и четырех ее болгарских структур, в частности нефтеперерабатывающее предприятие в Бургасе.

Среди них – Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker.

Одновременно новая лицензия сохраняет ограничения на перевод средств любому лицу или на любой счет, находящийся на территории Российской Федерации.

Предыдущие разрешения должны были действовать до 29 октября 2026 года.

Ранее The New York Times сообщила, что группа инвесторов во главе с американским финансистом Тоддом Боули ведет переговоры о приобретении доли в зарубежных активах "Лукойла". О его интересе к ним в конце сентября писала Financial Times. В то же время газета указывала, что для заключения соглашения Боули уже заручился поддержкой правительства США и влиятельных инвесторов из стран Персидского залива, связанных с семьей президента Дональда Трампа.

"ЛУКойл", второй по величине производитель нефти в России, был вынужден выставить зарубежный бизнес на продажу после того, как в прошлом году попал под санкции США. За пределами России ему принадлежат части европейских НПЗ, крупные месторождения от Ирака до Казахстана, а также глобальная сеть автозаправочных станций. Стоимость зарубежного бизнеса "ЛУКойл" оценил в 1,67 трлн рублей ($20 млрд).

Ранее агентство Reuters писало, что США тормозят продажу международных активов российского нефтяного гиганта "ЛУКойл", чтобы усилить давление на Россию в переговорах по миру в Украине.

Санкции США против "Лукойл"

22 октября США ввели санкции против двух крупнейших нефтекомпаний России "Роснефть" и "ЛУКойл".

Также ограничения распространяются на их дочерние предприятия. Все компании, где доля "Роснефти" или "Лукойла" составляет 50% и более, автоматически подпадают под санкции.

Кроме того, Великобритания ввела новый пакет санкций против российских нефтяных компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".

"Лукойл" – частная нефтяная компания, входящая в число крупнейших налогоплательщиков в России.

После санкций компания "Лукойл" заявила, что планирует продать свои активы за границей.

Согласно сайту "Лукойла", компания располагает международными проектами в нескольких странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Компания будет вынуждена продать три нефтеперерабатывающих завода и около половины из своих 5000 автозаправочных станций по всему миру. Это может привести к падению доходов и доходов "приблизительно на 30%".

Компании Gunvor Group отказалась от покупки зарубежных активов "Лукойла", после того, как Министерство финансов США назвало нефтетрейдера "марионеткой Кремля".