Украина получит почти 3 миллиарда евро от ЕС за выполнение реформ

Совет Евросоюза одобрил выделение Украине очередного восьмого транша финансовой помощи в размере почти 3 млрд евро. Средства поступят в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на решение Совета ЕС.

Почти 800 млн евро из этой суммы Киев впервые получит из займа в поддержку Украины. Выделение средств стало возможным благодаря выполнению Украиной десяти целевых шагов. В целом украинская сторона уже реализовала 84 из 95 предусмотренных Планом задач, что составляет примерно 88% от запланированного на данный момент объема обязательств.

Деньги будут направлены на укрепление макрофинансовой стабильности, работу государственного управления, восстановление и модернизацию Украины, а также на поддержку реформ.

Вклад Норвегии и помощь партнеров

Совет ЕС также обновил План для Украины, официально включив в него безвозвратный добровольный взнос от Норвегии в размере 1 млрд норвежских крон (ориентировочно 92 млн евро).

Норвегия стала первым государством из стран вне ЕС, внесшим вклад в первый уровень механизма поддержки ("Поддержка Украины через План поддержки Украины").

Общий механизм поддержки вступил в силу 1 марта 2024 года и предусматривает более 50 млрд евро в виде грантов и ссуд до 2027 года. Более 40 млрд евро из них назначены на реформы и инвестиции по Плану для Украины и выплачиваются при достижении целевых показателей.

С учетом этого восьмого транша общий объем полученных Украиной средств по программе с середины 2024 превысит 32 млрд евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин ускорит выполнение условий программы Ukraine Facility для привлечения средств ЕС. Правительство активизирует работу по графику реформ с тем, чтобы обеспечить бесперебойное поступление европейской финансовой помощи общим объемом 46,8 млрд евро.