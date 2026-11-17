Європейський Союз спрямує €376 млн гарантій та змішаного фінансування на чотири нові програми для України. За оцінками Єврокомісії, це допоможе залучити ще €1,4 млрд інвестицій. Кошти призначені для енергетики, промисловості та розвитку українських компаній.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Пакет погодили країни ЄС 4 листопада 2026 року під час восьмого засідання Керівної ради Ukraine Investment Framework (UIF). Про нові програми оголосили на Інвестиційній конференції ЄС–Україна у Варшаві.

На що спрямують інвестиції

Дві програми реалізовуватимуть Impact Fund Denmark та Ексімбанк Словаччини. Вони підтримуватимуть енергетичні проєкти та стратегічні галузі промисловості, зокрема розробки подвійного призначення.

Також розширять програму HI-BAR, яку ЄС реалізує спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за додаткової підтримки Норвегії. Вона має допомогти енергетичному сектору, зокрема розвивати децентралізовану енергосистему.

Ще один напрям — збільшення фінансування програми EU-IFC High Impact Equity за участі Великої Британії. Гроші зможуть отримувати венчурні фонди, фонди прямих інвестицій та безпосередньо українські компанії.

Окрема програма для малого бізнесу

Крім того, Єврокомісія та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали програму MSME+ Growth Catalyst. Вона передбачає €125 млн гарантій ЄС та €21,25 млн грантів. За прогнозом, це дозволить залучити понад €600 млн інвестицій для мікро-, малого та середнього бізнесу.

Підтримку зможуть отримати підприємства, які постраждали від війни, а також компанії, якими керують ветерани або які працевлаштовують ветеранів. Програма має допомогти бізнесу зберегти робочі місця та продовжити роботу.

Загалом із 2024 року підтримка ЄС для українського малого та середнього бізнесу сягнула €1,2 млрд. За оцінками Євросоюзу, це допоможе залучити понад €7,4 млрд інвестицій.

Нагадаємо, 16 листопада Рада ЄС схвалила виплату Україні трохи менше €8 млрд у межах Ukraine Facility. Це найбільший окремий платіж Києву, здійснений ЄС за цією програмою.