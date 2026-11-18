Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №16036, який змінює правила врахування витрат на кредити та інші запозичення під час оподаткування прибутку підприємств. Нові вимоги мають запрацювати з 1 січня 2028 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства фінансів України.

Документ передбачає поширення обмежень на витрати за всіма запозиченнями незалежно від того, хто надав кошти — український чи іноземний кредитор, пов'язана або непов'язана з підприємством особа.

Водночас для бізнесу збережуть захисний поріг у розмірі €500 тис., у межах якого обмеження щодо надмірних витрат на запозичення не застосовуватимуться.

Що зміниться для бізнесу

Законопроєкт передбачає оновлення правил, за якими підприємства враховують витрати на запозичення під час визначення оподатковуваного прибутку.

Зокрема, пропонується:

Зберегти обмеження на рівні 30% EBITDA — прибутку до вирахування процентів, податків та амортизації. Ліміт застосовуватимуть до суми, на яку витрати на запозичення перевищують процентні доходи.

Не застосовувати обмеження до надмірних витрат на запозичення в межах еквівалента €500 тис.

Дозволити переносити витрати, які підприємство не змогло врахувати через обмеження, на наступні податкові періоди без обмеження строку та без щорічного зменшення на 5%.

Передбачити спеціальні винятки для банків, страхових компаній, проєктів публічної інфраструктури та окремих кредитів міжнародних фінансових організацій.

Таким чином, нові правила визначатимуть, яку частину витрат на обслуговування боргу підприємства зможуть враховувати для зменшення оподатковуваного прибутку.

Коли запрацюють нові правила

У разі остаточного ухвалення законопроєкту Верховною Радою зміни почнуть діяти з 1 січня 2028 року. Це дасть підприємствам час підготуватися до нових вимог.

Законопроєкт розробило Міністерство фінансів для приведення українського податкового законодавства у відповідність до статті 4 європейської директиви ATAD, спрямованої на протидію ухиленню від сплати податків.

Документ також відповідає зобов'язанням України перед ЄС та Міжнародним валютним фондом, Національній стратегії доходів до 2030 року та рекомендаціям Організації економічного співробітництва та розвитку в межах плану BEPS.

Нагадаємо, 6 жовтня парламентський комітет підтримав реформу оподаткування запозичень та рекомендував ухвалити законопроєкт №16036 у першому читанні. Документ передбачає перехід на європейські правила врахування витрат на кредити під час оподаткування прибутку підприємств.