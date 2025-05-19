Благодаря SEPA украинские клиенты банков сэкономят 70-100 млн евро: что известно о системе европлатежей

Присоединение Украины к системе SEPA позволит украинским банковским клиентам сэкономить от 70 млн до 100 млн евро. Кроме того, создание единого рынка платежей в евро может ускорить обращение средств между нашей страной и странами ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз Института экономических исследований (ИЭД).

Присоединение Украины к платежным схемам SEPA является частью будущего вступления Украины в Евросоюз и должен упростить расчеты в евро со странами ЕС и уменьшить их стоимость.

Исследователи отмечают, что присоединение к SEPA позволит снизить стоимость международных платежей в евро для украинских граждан и бизнеса.

Следует отметить, что стандарты SEPA предусматривают высокий уровень прозрачности и безопасности финансовых транзакций. Это поможет снизить риски мошенничества и обеспечит надежность платежных операций.

Согласно расчетам ИЭД, при сохранении текущих объемов платежей потенциальная экономия для украинских физических и юридических лиц от перехода к SEPA может составлять от 70 до 100 млн евро.

"Для сравнения: Молдова оценила свою краткосрочную экономию от вступления в SEPA в 12 млн евро. Хотя объемы внешней торговли Украины превышают молдавские в более чем девять раз, а объемы переводов — в шесть раз, потенциальная экономия для Украины будет зависеть от реального уровня тарифов, структуры платежей и скорости внедрения стандартов SEPA", — отмечает автор исследования ведущий научный сотрудник ИЭД Виталий Кравчук.

Снижение трансакционных расходов может способствовать уменьшению доли неформальных переводов между Украиной и ЕС (хотя точные масштабы такого эффекта сейчас сложно оценить) и способствовать более широкому использованию евро в торговле между Украиной и ЕС.

"SEPA может ускорить обращение средств между Украиной и странами ЕС. Это будет способствовать улучшению финансовой ликвидности и повышению эффективности бизнес-процессов, особенно для компаний, активно сотрудничающих с европейскими партнерами", — подытожил Кравчук.

Справочно

SEPA (Single Euro Payments Area) – это инициатива Европейского Союза, направленная на создание единого рынка платежей в евро. Она позволяет осуществлять безналичные платежи по евро между странами-членами ЕС так же легко и безопасно, как и внутренние платежи.

SEPA не является платежной системой. Это набор платежных схем, то есть правил и стандартов проведения платежных операций, согласованных между поставщиками платежных услуг.

Напомним, в апреле Кабмин одобрил пакет законопроектов по выполнению Украиной требований ЕС для присоединения к системе банковских европлатежей SEPA (аналог SWIFT ). Это позволит нашим гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 европейскими странами-участницами быстро и без дополнительных комиссий.