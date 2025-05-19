Завдяки SEPA українські клієнти банків заощадять 70-100 млн євро: що відомо про систему європлатежів

Приєднання України до системи SEPA дозволить українським банківським клієнтам зекономити від 70 до 100 млн євро. Крім того створення єдиного ринку платежів у євро може прискорити обіг коштів між нашою країною та країнами ЄС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-реліз Інституту економічних досліджень (ІЕД).

Приєднання України до платіжних схем SEPA є частиною майбутнього вступу України до Євросоюзу та має спростити розрахунки у євро з країнами ЄС і зменшити їхню вартість.

Фахівці відзначають, що приєднання до SEPA дозволить знизити вартість міжнародних платежів у євро для українських громадян та бізнесу. Це стане можливим завдяки усуненню додаткових комісій та зборів, які зазвичай застосовуються до міжнародних транзакцій поза межами SEPA.

Варто відзначити, що стандарти SEPA передбачають високий рівень прозорості та безпеки фінансових транзакцій. Це допоможе зменшити ризики шахрайства та забезпечить надійність платіжних операцій.

Згідно з розрахунками ІЕД, за умови збереження поточних обсягів платежів потенційна економія для українських фізичних та юридичних осіб від переходу до SEPA може становити від 70 до 100 млн євро.

"Для порівняння: Молдова оцінила свою короткострокову економію від вступу до SEPA у 12 млн євро. Хоча обсяги зовнішньої торгівлі України перевищують молдовські в понад девʼять разів, а обсяги переказів — у шість разів, потенційна економія для України залежатиме від реального рівня тарифів, структури платежів та швидкості впровадження стандартів SEPA", – зазначає автор дослідження провідний науковий співробітник ІЕД Віталій Кравчук.

Зниження трансакційних витрат може сприяти зменшенню частки неформальних переказів між Україною та ЄС (хоча точні масштаби такого ефекту наразі оцінити складно) та сприяти ширшому використанню євро у торгівлі між Україною та ЄС.

"SEPA може прискорити обіг коштів між Україною та країнами ЄС. Це сприятиме поліпшенню фінансової ліквідності та підвищенню ефективності бізнес-процесів, особливо для компаній, що активно співпрацюють з європейськими партнерами", — підсумував Кравчук.

Довідково

SEPA (Single Euro Payments Area) – це ініціатива Європейського Союзу, спрямована на створення єдиного ринку платежів у євро. Вона дозволяє здійснювати безготівкові платежі у євро між країнами-членами ЄС так само легко та безпечно, як і внутрішні платежі.

SEPA не є платіжною системою. Це набір платіжних схем — тобто правил та стандартів проведення платіжних операцій, погоджених між надавачами платіжних послуг.

Нагадаємо, у квітні Кабмін схвалив пакет законопроєктів щодо виконання Україною вимог ЄС для приєднання до системи банківських європлатежів SEPA (аналог SWIFT). Це дозволить нашим громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 європейськими країнами- учасницями швидко і без додаткових комісій.