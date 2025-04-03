Более 100 тысяч украинцев воспользовались электронной системой, заменившей МСЭК

Более ста тысяч украинцев получили заключение электронной системы оценивания повседневного функционирования. Систему создали на платформе "Дія.Engine" и запустили в работу с 1 января 2025 года на замену МСЭК.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Раньше люди, столкнувшиеся с серьезными проблемами со здоровьем, вынуждены были проходить долгий и сложный процесс: собирать кучу документов, выстаивать очереди, тратить месяцы на принятие решения. Старая система была непрозрачной, а процесс — изнурительным. Теперь все происходит быстрее, проще и понятнее", — заявили в пресс-службе.

Пока не требуется никаких бумажных справок — все документы ведутся в электронном формате. Люди экономят свое время, ведь экспертная оценка может производиться дистанционно. Кроме того, исключена составляющая коррупции — процесс автоматизированный, а история дела прозрачна.

Как работает система?

Врач создает электронное направление в системе. Экспертная команда рассматривает дело и принимает решение в электронном формате. Человек получает решение на свою электронную почту или по врачу.

Преимуществами электронной системы являются следующие моменты:

вся информация о работе экспертных команд доступна на публичных дашбордах Минздрава;

все данные защищены, история дела фиксируется в системе;

человек может пройти оценивание очно, дистанционно или даже дома;

все документы хранятся в одной системе, а процесс становится быстрее.

Новая электронная система – это бесплатный цифровой инструмент для врачей, администраторов и экспертных команд, построенный на платформе Дія.Engine. Ее уже используют 23 государственных учреждения, среди которых 11 министерств и 12 органов исполнительной власти. На базе платформы сейчас работает более 40 реестров и систем.